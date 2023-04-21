"Ньюкасл" - "Тоттенхэм": прогноз от Айдына Кожахмета

Битва за Лигу чемпионов. Именно так можно охарактеризовать предстоящий поединок этих команд. "Сороки" и "шпоры" соседствуют в турнирной таблице и ведут борьбу за попадание на главный турнир континента. Победитель получит определенное преимущество и гандикап, что на финише сезона может быть очень важным.

Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился прогнозом на предстоящий матч.

"Ньюкасл"

Подопечные Эдди Хоу в прошлом туре получили мощную оплеуху от "Астон Виллы" в Бирменгеме – поражение со счетом 0:3. Если "сороки" хотят в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов, то подобных осечек более допускать нельзя. Тем более в бою с главным конкурентом за четвертую строчку в турнирной таблице.

К воскресному поединку "Ньюкасл" подходит в неоптимальном составе. Не сыграет один лидеров команды Ален Сен-Максимен, также тренерскому штабу из-за травм недоступны защитник Эмиль Крафт и полузащитник Райан Фрейзер.

"Тоттенхэм"

У Антонио Конте потерь еще больше, чем у соперника. Родриго Бентанкур, Ив Биссума, Бен Дэйвис, Клеман Ленгле, Лукас Моура, Райан Сессеньон, Эмерсон Роял – вот такой список травмированных и дисквалифицированных у "шпор".

А в прошлом туре лондонцы также получили звонкую затрещину от "Борнмута", да еще и на своем поле. Поэтому "Тоттенхэму" необходимо не только выиграть стратегический матч у конкурента, но и реабилитироваться перед своими болельщиками.

История личных встреч

Большинство поединков между "сороками" и "шпорами" всегда результативны. Последним исключением стал матч в 2019 году, когда "Ньюкасл" одержал выездную победу со счетом 1:0. Явного преимущества нет ни у кого.

Прогноз на матч

Исходя из вышесказанного, логичнее было бы взять ставку "обе команды забьют - да". Мои друзья из Parimatch оценивают это событие коэффициентом 1.75, что весьма неплохо. А на тотал 2,5 больше – 1.84.

Но если вы любите статистику, то рекомендую также изучить варианты с угловыми "Ньюкасла". Команда Эдди Хоу любит подавать их помногу в каждом матче.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Ньюкасл" - 1.83, Ничья - 3.80, "Тоттенхэм" - 4.40

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