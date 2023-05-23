© Мотокросс, как стиль жизни. Профессиональный гонщик об открытии мотосезона в Казахстане

С 26 по 27 мая в Казахстане открывается очередной мотосезон. В этом году мероприятие выходит на новый уровень вместе с партнером в лице Parimatch. В преддверии открытия амбассадор бренда и титулованный гонщик Дмитрий Семенихин рассказал подробнее о том, что такое мотокросс и с чем его едят.

- Как вы решили заняться мотокроссом? Что для вас мотокросс?

- В мотокросс меня привела случайная встреча 7 лет назад. Первое время я занимался самостоятельно, а в 2020 году решил заниматься с тренером, чтобы улучшить технику вождения, потому что безопасность здесь – превыше всего.

На сегодняшний день я могу уверенно сказать, что мотокросс – это мой стиль жизнь. Это не только гонки, но и подготовка мотоцикла, тренировки в зале, которые позволяют мне выжать из себя и своего “коня” максимум на соревнованиях. На заездах всегда переполняют эмоции, захватывает дух. Из-за волнения многое, бывает, не получается, но ради этих ощущений и хочется возвращаться, хочется выжимать больше. Самая большая задача – перебороть свои страхи и сомнения.

- Со стороны все ваши трюки выглядят очень легко. Как дела обстоят на самом деле?

- За этим стоят многочасовые тренировки и тщательная подготовка. Со стороны кажется, что страшно, но когда выполняешь один и тот же трюк в тысячный раз, уже привычно и легко. С каждым разом хочется стремиться к большему – прыгать выше, ехать быстрее, при этом придерживаясь техники безопасности.

- Каким достижением вы особенно гордитесь?

- В первую очередь я горжусь тем, что сам пришел в мотокросс. А также своим первым чемпионатом в классе 125, в котором мне удалось проехаться по всем городам и занять третье место. В тот момент я понял, что все реально достижимо. Сразу появилось еще большее стремление заниматься этим видом спорта и достигать новых вершин.

- Что нужно знать новичку, который хочет заняться мотокроссом?

- Что мотокросс доступен каждому и ничего страшного в нем нет. Это непростой вид спорта, он требует много физических усилий и времени. Но оно того стоит – таких эмоций вы не испытаете нигде.

- Насколько популярен мотокросс в Казахстане и как повысить его узнаваемость?

- Сейчас мотокросс популярен в узких кругах. Мало кто знает, что у нас есть свои соревнования и сообщество гонщиков. Некоторые хотят присоединиться, но не знают как. Тем не менее, гонки всегда получаются довольно массовыми – как минимум по 10 человек в каждом классе, а на крупных мероприятиях собирается до 100 гонщиков.

Мне бы хотелось больше медийной огласки, чтобы люди знали, что у нас активно развивается данный вид спорта. Есть специализированные трассы по всему Казахстану, опытные мастера, которые могут научить и помочь советом. Все это в шаговой доступности. Конечно, в будущем хотелось бы построить больше треков по мере роста популярности.

- Какие у вас планы на 2023 год?

- В этом году я еду на мотоцикле объемом 450 кубических сантиметров. Для меня это – новый объём, новая мощность, к которой приходится привыкать. Не всё еще получается гладко, поэтому в этом сезоне план – проехать весь чемпионат в пятёрке. Я очень много тренировался для этого и уверен, что всё получится.

- Почему вы решили сотрудничать с Parimatch?

- Я верю, что в партнерстве с Parimatch мы сможем популяризировать мотоспорт и события в рамках казахстанского чемпионата по мотоспорту.

Чемпионат стартует в 12:30 на территории села Аулиеколь в Костанайской области. Гостей ждет зажигательное шоу от бесстрашных мотокроссеров со всего Казахстана.

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