© "Манчестер Сити" - "Реал Мадрид": битва футбольных титанов

Без преувеличения этот матч можно назвать самым ожидаемым событием в мировом футболе в этом году. Даже финал турнира, кто бы в него не отобрался, не будет таить в себе столько интриги и держать такое напряжение, как ответное противостояния невероятного "Сити" с действующим победителем Лиги чемпионов.

Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился прогнозом на предстоящую игровую встречу.

"Манчестер Сити"

Биться на два-три фронта – удел больших и великих клубов. Несмотря на отсутствие международных трофеев в коллекции, нынешний "Сити" точно заслуживает звания великой команды. И такое ощущение, что в мире остался лишь один коллектив, способный остановить эту манчестерскую машину. И именно против этого соперника предстоит сразиться парням Пепа Гвардиолы.

К ответному полуфиналу "горожане" подходят в хорошем расположении духа и без травмированных в составе. В минувшие выходные чемпион Англии "грохнул" на выезде "Эвертон" - 0:3. Причем сделано это было в этаком эконом-режиме, без особого напряга. Поэтому к "Реалу" подопечные Гвардиолы точно готовы.

"Реал Мадрид"

Извечный соперник королевского клуба в воскресенье оформил звание чемпиона Испании. Этот факт, несомненно, не добавил красок в картину мира болельщиков этого клуба. Но в Мадриде готовы стерпеть триумф "Барселоны", если в финале Лиги чемпионов вновь победит "Реал". Поэтому в матче с "Хетафе" Карло Анчелотти предсказуемо поберег своих лидеров, предоставив им передышку.

Словом, сегодня будет решаться если не все, то очень многое. В том числе и судьба тренера. В руководстве клуба давно решили, что попрощаются с Папой Карло, если главный европейский клубный трофей достанется кому-то другому.

История личных встреч

Эти команды оспаривали право играть в финале еще год назад. "Реал" тогда проявил настоящую выдержку и героизм, переломив ход противостояния в свою пользу: в гостях Мадрид потерпел поражение со счетом 2:1, а дома уступал в счете к 90-й минуте. Но буквально за 2 минуты вышедший на замену Родриго оформил дубль и перевел игру в овертайм. А там уже свое веское слово сказал Карим Бензема. Словом, у "Сити" есть счеты, а у "Реала" опыт.

Прогноз на матч

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять главное – обе команды будут сражаться за свой шанс до финального свистка. В отличие от первой встречи, ни Мадрид, ни "горожане" скромничать и выжидать не станут. Поэтому предположу, что мы увидим минимум 3 гола. И обязательно сыграет ставка "обе команды забьют - да". Мои друзья из Parimatch оценивают это событие коэффициентом 1.66. Также я уверен, что Шимон Марчиняк не станет скупиться на желтые карточки.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Манчестер Сити" - 1.51, Ничья - 4.70, "Реал Мадрид" - 6.20

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