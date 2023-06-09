Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Parimatch.kz
Комментарии

"Манчестер Сити" - "Интер": прогноз от Айдына Кожахмета на финал Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" - "Интер": прогноз от Айдына Кожахмета на финал Лиги чемпионов
©Parimatch

Впервые за многие годы у финала Лиги чемпионов есть свой явный фаворит. Да, небольшое преимущество всегда заведомо отдается одному из участников, но чтобы вот так букмекеры не верили в одну из команд - большая редкость.

И дело вовсе не в том, что "Интер" не достоин финала. Отнюдь. Однако сила нынешнего "Сити" просто колоссальна. Это показали четвертьфинальное противостояние с "Баварией" и особенно полуфинал с "Реалом". Но в отдельно взятом матче возможно все. В этом и вся магия финала Лиги чемпионов!

Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился прогнозом на главный матч года.

"Манчестер Сити"

Сомневаюсь, что подопечные Пепа Гвардиолы когда-либо было настолько совершенны. Кажется, что у этого "Сити" нет слабых мест. Холланд, Де Брейне, Гюндоган и Бернарду Силва способные навести ужас на любого соперника. А к главному матчу года они подходят еще и без потерь в составе. До требла осталось сделать лишь один шаг. И тогда все главные трофеи сезона будут завоеваны.

"Интер"

Симоне Индзаги - мастер финалов. На его счету 3 выигранных Кубка Италии и 4 Суперкубка. То есть, он умеет подготовить команду на один важный матч, составить план и победить. Сегодня именно этот фактор, в первую очередь, позволяет болельщикам "Интера" смотреть на ближайшее будущее с оптимизмом.

Если отталкиваться от состава, то у "неррадзурри" с ним все более или менее неплохо: отсутствует лишь давно травмированный левый защитник Деальберт, а также под вопросом участие техничного аргентинского нападающего Хоакина Корреа. Но оба игрока не являются для "Интера" основными, поэтому назвать эти потери серьезными никак нельзя.

История личных встреч

Эти клубы пересекались на поле лишь дважды. Было это довольно давно, да и в рамках товарищеских матчей. В 2010-м итальянцы одержали крупную победу - 3:0, а год спустя был зафиксирован зеркальный счет в пользу "Сити".

Прогноз на матч

С одной стороны, хочется предложить для вас очень оригинальный прогноз. Что-то вроде "Гюндоган забьет больше 1 гола". Но это финал, ставки высоки. С другой же стороны, очевидные прогнозы будут сопряжены с низкими коэффициентами. Поэтому предлагаю 2 варианта: П1 Ф(-1) за 1.74 у моих партнеров из Parimatch. Либо "обе забьют - да" за 1.95. Всем удачи!

Специалисты Parimatch дают такие коэффициенты на "Манчестер Сити" - "Интер Милан":

"Манчестер Сити" - 1.50, Ничья - 4.96, "Интер" - 7.23

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Parimatch Букмекеры

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 16:03
Parimatch.kz
©Parimatch "Манчестер Сити" - "Интер": прогноз от Айдына Кожахмета на финал Лиги чемпионов
Вчера , 16:36
Parimatch.kz
©Parimatch "Бой первоклассных джиу-джитсеров": прогноз Фараби Давлетчина на UFC 289
7 июня, 21:22
Parimatch.kz
© "Фиорентина" - "Вест Хэм": прогноз Айдына Кожахмета на финал Лиги конференций
2 июня, 15:40
Parimatch.kz
©Parimatch "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед": прогноз от Айдына Кожахмета
29 мая, 19:31
Parimatch.kz
© Пикник с чемпионом и мастер-класс по нунчакам: как прошли выходные у алматинцев
23 мая, 18:06
Parimatch.kz
© Мотокросс, как стиль жизни. Профессиональный гонщик об открытии мотосезона в Казахстане
22 мая, 18:05
Parimatch.kz
© "Ньюкасл" - "Лестер": прогноз от Айдына Кожахмета
19 мая, 15:30
Parimatch.kz
© Финиш - только начало: Parimatch бросает вызов участникам марафона Tau Jarys
17 мая, 17:46
Parimatch.kz
© "Манчестер Сити" - "Реал Мадрид": битва футбольных титанов
28 апреля, 18:08
Parimatch.kz
©Parimatch О чем говорят спортивные журналисты
25 апреля, 17:25
Parimatch.kz
© Лошадиные силы: ключевые даты из истории конного спорта
21 апреля, 17:56
Parimatch.kz
©Parimatch "Ньюкасл" - "Тоттенхэм": прогноз от Айдына Кожахмета
19 апреля, 17:17
Parimatch.kz
© "Интер" - "Бенфика": прогноз от Айдына Кожахмета
18 апреля, 16:45
Parimatch.kz
© "Наполи" - "Милан": прогноз от Айдына Кожахмета
18 апреля, 16:09
Parimatch.kz
© Табун лошадей могут выиграть казахстанцы
14 апреля, 11:39
Parimatch.kz
© Let the drift begin: старт 1-го этапа Gorilla Drift Championship 2023
12 апреля, 18:40
Parimatch.kz
© "Реал Мадрид" - "Челси": прогноз от Айдына Кожахмета
11 апреля, 17:43
Parimatch.kz
© "Манчестер Сити" - "Бавария": прогноз от Айдына Кожахмета
7 апреля, 15:09
Parimatch.kz
© Перейра - Адесанья: прогноз Фараби Давлетчина на титульный бой UFC 287
4 апреля, 16:45
Parimatch.kz
© Разговор за баром: пилоты рассказали о предстоящем чемпионате Казахстана по дрифту
16 февраля, 19:01
Parimatch.kz
© "Челси" - "Саутгемптон": чего ожидать от матча
15 февраля, 17:45
Parimatch.kz
© "Барселона" - "Манчестер Юнайтед": жаркая битва в Лиге Европы
15 февраля, 09:51
Parimatch.kz
©Parimatch "Боруссия" - "Челси": первый исторический матч
14 февраля, 15:53
Parimatch.kz
© Трансляции глобального турнира по CS:GO станут доступны на казахском языке
10 февраля, 18:00
Parimatch.kz
©Parimatch "Манчестер Сити" - "Астон Вилла": прогноз от Айдына Кожахмета
10 февраля, 17:34
Parimatch.kz
©Parimatch "Лестер" - "Тоттенхэм": прогноз от Айдына Кожахмета
9 февраля, 21:36
Parimatch.kz
© Чемпион мира по тхэквондо дал прогноз на бой Махачева в UFC 284
9 февраля, 17:42
Parimatch.kz
© Фараби Давлетчин стал официальным амбассадором Parimatch
8 февраля, 19:29
Parimatch.kz
© "Вест Хэм" - "Челси": прогноз от Айдына Кожахмета
3 февраля, 10:40
Parimatch.kz
© Parimatch приглашает всех поддержать Казахстан на международном турнире

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus