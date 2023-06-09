"Манчестер Сити" - "Интер": прогноз от Айдына Кожахмета на финал Лиги чемпионов

Впервые за многие годы у финала Лиги чемпионов есть свой явный фаворит. Да, небольшое преимущество всегда заведомо отдается одному из участников, но чтобы вот так букмекеры не верили в одну из команд - большая редкость.

И дело вовсе не в том, что "Интер" не достоин финала. Отнюдь. Однако сила нынешнего "Сити" просто колоссальна. Это показали четвертьфинальное противостояние с "Баварией" и особенно полуфинал с "Реалом". Но в отдельно взятом матче возможно все. В этом и вся магия финала Лиги чемпионов!

Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился прогнозом на главный матч года.

"Манчестер Сити"

Сомневаюсь, что подопечные Пепа Гвардиолы когда-либо было настолько совершенны. Кажется, что у этого "Сити" нет слабых мест. Холланд, Де Брейне, Гюндоган и Бернарду Силва способные навести ужас на любого соперника. А к главному матчу года они подходят еще и без потерь в составе. До требла осталось сделать лишь один шаг. И тогда все главные трофеи сезона будут завоеваны.

"Интер"

Симоне Индзаги - мастер финалов. На его счету 3 выигранных Кубка Италии и 4 Суперкубка. То есть, он умеет подготовить команду на один важный матч, составить план и победить. Сегодня именно этот фактор, в первую очередь, позволяет болельщикам "Интера" смотреть на ближайшее будущее с оптимизмом.

Если отталкиваться от состава, то у "неррадзурри" с ним все более или менее неплохо: отсутствует лишь давно травмированный левый защитник Деальберт, а также под вопросом участие техничного аргентинского нападающего Хоакина Корреа. Но оба игрока не являются для "Интера" основными, поэтому назвать эти потери серьезными никак нельзя.

История личных встреч

Эти клубы пересекались на поле лишь дважды. Было это довольно давно, да и в рамках товарищеских матчей. В 2010-м итальянцы одержали крупную победу - 3:0, а год спустя был зафиксирован зеркальный счет в пользу "Сити".

Прогноз на матч

С одной стороны, хочется предложить для вас очень оригинальный прогноз. Что-то вроде "Гюндоган забьет больше 1 гола". Но это финал, ставки высоки. С другой же стороны, очевидные прогнозы будут сопряжены с низкими коэффициентами. Поэтому предлагаю 2 варианта: П1 Ф(-1) за 1.74 у моих партнеров из Parimatch. Либо "обе забьют - да" за 1.95. Всем удачи!

Специалисты Parimatch дают такие коэффициенты на "Манчестер Сити" - "Интер Милан":

"Манчестер Сити" - 1.50, Ничья - 4.96, "Интер" - 7.23

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева