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Манчестер Сити - Арсенал: лидеры АПЛ вновь столкнутся в борьбе за трофей

Манчестер Сити - Арсенал: лидеры АПЛ вновь столкнутся в борьбе за трофей
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Очередной триумф "Манчестер Сити" или свежий старт для "Арсенала"? Так или иначе, воскресный вечер порадует любителей футбола захватывающим столкновением за Суперкубок Англии. Узнайте подробнее, что думают эксперты о предстоящем матче.

Манчестер Сити

"Горожане" собрали богатый урожай в минувшем сезоне: третью кряду победу в АПЛ, Кубок Англии и первый в истории клуба титул Лиги чемпионов. Гвардиола не только осуществил заветную мечту "Манчестер Сити", но и стал первым тренером, сумевшим дважды оформить легендарный требл. Суперкубок Англии станет прекрасной возможностью еще раз напомнить соперникам о своем превосходстве. Тем более, что данный трофей "Сити" выигрывал лишь дважды за последние 10 лет.

Лето у "горожан" прошло спокойно. К составу присоединились бывший игрок "Челси" Матео Ковачич и Жоао Кансело, арендованный "Баварии" в прошлом сезоне. Были и потери: капитан команды Илкай Гюндоган, Рияд Марез и Менди. Команда сыграла 3 товарищеских матча, проиграв только "Атлетико Мадрид".

Арсенал

После напряженной гонки за первое место в Премьер-лиге, "канониры" оказались в центре внимания. Все с нетерпением ждут, что покажет команда в новом сезоне, да и сам коллектив уже изголодался по трофеям. Победа в Суперкубке, а тем более над "горожанами" придаст "Арсеналу" уверенности в своих силах. В отличие от соперника, “канониры” побеждали в розыгрыше 4 раза за 10 лет.

В перерыве состав заметно усилился: за внушительную сумму из "Вест Хэма" перешел Деклан Райс, из "Челси" присоединился Кай Хавертц, из "Аякса" – Юрьен Тимбер. Кроме того, из аренды вернулось шесть игроков, а покинуло команду трое. "Канониры" успели отыграть 5 товарищеских матчей, уступив только один "МЮ".

Прогноз

По мнению аналитиков Parimatch, фаворитом матча, бесспорно, является действующий чемпион: коэффициенты на победу "Манчестер Сити" составляют 1.44, а на "Арсенал" – 2.90. Вероятность того, что обе команды забьют, небольшая: в 4 из последних 5 личных встреч на территории "горожан" не было забитых голов или забивала только одна команда. Однако, коэффициент весьма заманчивый – 2.23. Ожидается, что счет откроют хозяева – 1.59, принимая во внимание, что "Арсенал" пропускал первым в последних 4 встречах.

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