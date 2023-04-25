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Лошадиные силы: ключевые даты из истории конного спорта

Лошадиные силы: ключевые даты из истории конного спорта
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Верховые виды спорта имеют богатую историю и до сих пор продолжают пользоваться популярностью по всему миру. На сегодняшний день в Международную федерацию конного спорта входят 136 стран, включая Казахстан. Знаете ли вы, как зарождался этот зрелищный спорт? Узнайте самые интересные факты, а также получите шанс выиграть собственный табун лошадей.

1. Первое упоминание об участии лошадей в Олимпиаде появилось в 680 году до н.э.

Первыми в программу были включены скачки на колесницах, а за ними в 648 году до н.э. гонки на лошадях и мулах. Однако более серьезную репутацию верховая езда начала приобретать только в 16-18 веках с появлением первых конноспортивных школ на территории Европы. В современные Олимпийские игры скакуны вернулись в 1900 году в рамках трех дисциплин: конкур, прыжки в длину и в высоту. Но после долгожданного дебюта профессиональным наездникам пришлось ждать еще 12 лет, чтобы вернуться на мировую арену. К тому времени программа была пересмотрена — прыжки были исключены, добавились выездка, командный конкур и троеборье.

2. До 1952 года только военные офицеры могли участвовать в конных дисциплинах на Олимпиаде.

Соревнования в Хельсинки впервые открыли двери для всех наездников, независимо от профессии и происхождения. И не только для мужчин, но и для женщин. С тех пор данный вид спорта является одним из немногих, где участники обоих полов могут состязаться вместе или друг против друга. Возраст также не играет большого значения — самый старший наездник Артур фон Понграц выиграл турнир по выездке 1936-го в 72 года.

3. Первая конноспортивная школа в Казахстане была открыта в 1956 году.

Народ Казахстана издревле славился искусными наездниками. С появлением первой академии и вплоть до 1993-го наши спортсмены неоднократно завоевывали медали в чемпионатах СССР. С 1999-го казахстанские спортсмены участвуют и занимают призовые места в международных соревнованиях среди стран Азии и регулярных этапах Кубка мира. В 2014 году представители Казахстана впервые выступили на Всемирных конных играх.

Продолжить славные традиции спортивной верховой езды может каждый. Главное — это хороший скакун! К счастью, беттинг-компания Parimatch разыгрывает целые табуны каждую неделю. Участвуйте и выигрывайте свой!

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