© Let the drift begin: старт 1-го этапа Gorilla Drift Championship 2023

"С новым, уверен, очень крутым сезоном", - таким ободряющим комментарием от руководителя гонки Чекменева Артема началась подготовка к открытию Gorilla Drift Championship 2023.

16 апреля 2023 на автодроме CTK Sokol пройдет первый из пяти этапов единственного в своем роде чемпионата Казахстана по дрифту. В этом году его откроют лучшие пилоты из таких городов, как Астана, Алматы, Экибастуз и других. Чемпионат также поддержат гости из соседних стран - Узбекистан, Кыргызстан и Россия.

Старт первого этапа запланирован на 15 апреля 2023 года. В этот день присутствующие смогут увидеть подготовку участников и понаблюдать за тренировочными заездами. Тренировочный день начнется в 12:00 и завершится к 19:00. Для тех, кто только начинает открывать для себя мир дрифта, – это отличная возможность познакомиться с его атмосферой и получить заряд эмоций перед основным гоночным днем.

А вот в воскресенье, 16 апреля, почувствовать запах жженной резины, дух конкуренции и рев толпы можно будет уже по полной. Основной гоночный день пройдет по следующему расписанию:

● Начало тренировок: 9:00-10:45.

● Квалификация: 11:00-13:30.

● Парад пилотов: 14:00.

● ТОП-24: 14:30.

● ТОР-16: 16:30.

● ТОП-8: 17:30.

● ТОП-4, ФИНАЛ: 18:00.

● Награждение: 19:00.

Помимо яркого зрелища, всех гостей будет ждать развлекательная зона от официального партнера чемпионата, международной беттинг-компании Parimatch. Корнхол, бодибаланс, кикер и сабсокер – лишь часть из запланированных активностей бренда.

"Сотрудничество с Gorilla Drift Championship для нас - новый опыт. В этом году мы впервые настолько активно проявили себя в автомотоспорте, и эта коллаборация с самого старта сложилась так, как нужно. Мы все вместе, заряженные драйвом и адреналином, получаем массу спортивных эмоций от нашего партнерства. Это невероятно подстегивает двигаться только вперед. На нашей платформе уже запустилась первая официальная линия на чемпионат, чтобы сделать предстоящие события еще интереснее и динамичнее. Этот год на 100 процентов запомнится фанатам дрифта яркими шоу и нестандартными форматами", - отметила директор по бренд-маркетингу Parimatch Казахстан Надежда Рязанцева.

Напомним, что чемпионат организован Комитетом по дрифту при ФАМС РК, при поддержке Министерства спорта и туризма РК, и находится в официальном календаре спортивных соревнований Казахстана, который опубликован на сайте Федерации автомотоспорта РК.

Информация для СМИ:

Заявки на 1 Этап принимаются до пятницы, 14 апреля, 18:00. Брифинг для прессы состоится 15 апреля в 12:00, 16 апреля в 10:30 в организационной палатке (вход для представителей СМИ будет закрыт 15 апреля в 11:50, 16 апреля в 10:20). Не присутствующие на брифинге допускаться к соревнованиям не будут даже при предварительном прохождении аккредитации.

Напоминаем, что аккредитованное лицо при проведении фотосъемки, обязуется предоставить фотографии в высоком разрешении пресс-службе не позднее чем через 5 дней после мероприятия на почту srs_098@mail.ru.

При проведении видеосъемки, обязуется предоставить видео в высоком разрешении пресс-службе не позднее чем через 14 дней после мероприятия на почту srs_098@mail.ru.

Карта проезда на СТК Sokol - на сайте drifter.kz.

Пресс-секретарь чемпионата

Сушков Руслан

+7(707)-638-76-06

srs_098@mail.ru

Руководитель гонки

Чекменев Артем

chekmenev@fams.kz

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"