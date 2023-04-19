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"Интер" - "Бенфика": прогноз от Айдына Кожахмета

"Интер" - "Бенфика": прогноз от Айдына Кожахмета
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Казалось бы, что в первом матче между этими командами "Интер" создал себе такой задел, что за ответный поединок можно вообще не беспокоиться. Однако "Бенфика" вряд ли едет в Милан выбрасывать белый флаг.

Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился прогнозом на предстоящее противостояние.

"Интер"

В Италии у команды Симоне Индзаги дела идут из рук вон плохо. Еще пару месяцев назад "Интер" был основным конкурентом "Наполи" за чемпионство, а сегодня занимает пятую строчку в турнирной таблице и рискует остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон. Если не считать первый матч в Лиссабоне, то "черно-синие" не побеждали уже на протяжении семи игр! Только успех в главном европейском турнире позволит нынешнему тренеру сохранить свое кресло.

К ответной встрече с "Бенфикой" миланцы подходят не в лучшем настроении и с серьезными потерями в обороне. По-прежнему травмированы Милан Шкриньяр и Деальберт, а теперь еще и участие Стефана Де Врея под вопросом.

"Бенфика"

У "Бенфики", на самом деле, ситуация обстоит ненамного лучше, чем у "Интера": в трех последних матчах команда Роджера Шмидта трижды терпела неудачи. И если поражения от "Интера" и "Порту" можно объяснить высоким уровнем соперника, то последняя осечка с "Шавишем" явно выбивается из общей картины. Причем "орлы" не берегли лидеров ради "ответки" с "Интером", Шмидт использовал всех сильнейших.

Но на "Сан Сиро" мы все же увидим совсем другую "Бенфику" - злую и желающую переломить исход противостояния. Тем более, что все главные исполнители атакующей линии в строю и в хорошей форме.

История личных встреч

Несмотря на практически регулярное участие обоих клубов в еврокубках, эта дуэль в их истории всего лишь вторая. До этого "Интер" и "Бенфика" встречались только в 2004 году. Это было в Кубке УЕФА, и победителем по сумме двух матчей вышел итальянский клуб.

Прогноз на матч

Это как раз тот случай, когда одним терять нечего, а другие на кон поставили все. "Интеру" нет необходимости лезть на рожон, в то время как "Бенфике" важно уйти с "Сан Сиро" с гордо поднятой головой и сказать: "Мы сделали все, что могли". Добавьте к этому плохую игру в обороне миланцев в этом году и получите от меня не самый очевидный прогноз. Я намерен верить в "Бенфику" и поставить на то, что она забьет больше одного гола. Коэффициент от моих партнеров из Parimatch на событие "индивидуальный тотал Бенфики 1 больше" равен 1.90.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Интер" - 2.12, Ничья - 3.45, "Бенфика" - 3.60

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Метки:
Parimatch Лига чемпионов Интер

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