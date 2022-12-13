Гимн Казахстана звучит на Бали: TITAN GAMING выиграли турнир!

Буквально вчера все казахстанские паблики пестрели новостью о том, что наша команда киберспортсменов Titan Gaming, флагман Казахстана по PUBG MOBILE, заняла первое место на международном турнире IESF BALI WORLD CHAMPIONSHIP. Гонка за чемпионство была нешуточная - в соревнованиях приняли участие киберспортсмены из 109 стран. Нам удалось узнать у ребят подробности о том, как это было.

С 1 по 12 декабря на Бали прошел первый в истории острова, но 14-й для мира чемпионат по киберспорту, в котором приняли участие 109 стран. Командам предлагалось посоревноваться за призовые места в региональных и национальных квалификациях в таких дисциплинах, как DOTA-2, CS:GO, Mobile Legends, PUBG MOBILE и Fighting games.

В дисциплине PUBG MOBILE 1-е место и 50 000 долларов забрали наши ребята из команды Titan Gaming, круто обойдя своих соперников из команд FIRE FLUX (Турция) и R8 (Саудовская Аравия). Стоит отметить, что это не первое противостояние команд - ранее киберспортсмены уже мерились силами на PMGC - глобальном чемпионате по PUBG Mobile. В этот раз не обошлось и без "жарких" моментов:

"Самый запоминающийся момент был в 3-й день на 4-й карте: мы решили закрыть сборную Брунея для победы, у нас было отставание в 15 поинтов. Для нас закрыть Бруней означало подобраться к ним максимально близко перед последней игрой, мы закрыли двойку, а чуть позже в итоге сами отлетели в лобби. В последней игре решалось все, мы отыграли хорошо и оформили победу на чемпионате мира. Мы играли в свою игру и все, конечно, были ошибки, куда без них, будем работать, чтобы их исправлять", - вспоминают члены команды.

Несмотря на трудности, ребята в очередной раз доказали, что в будущем мирового киберспорта Казахстан будет играть не последнюю роль.

"Эта победа дала нам большую узнаваемость и поможет развитию киберспорта в Казахстане. Это праздник для нашей страны с участием киберспортивных сборных - таких крупных побед у Казахстана никогда не было. Мы очень рады привезти такую победу в нашу страну!" - прокомментировал CEO Titan Gaming Александр Рыбачук.

К слову, ребята уже не первый раз защищают честь Казахстана на мировой киберспортивной арене. Являясь двукратными и действующими чемпионами Казахстана, за последние полгода они заняли призовые места в таких престижных турнирах, как PMPL AFRICA LEAGUE STAGE (1-е место), PMLP AFRICA FINALS (2-е место), IESF BALI ASIA QUALIFICATION (1-е место), PMPL MEA CHAMPIONSHIP (4-е место). И несмотря на то, что сейчас в "копилку" команды добавилось еще 1 призовое место, киберспортсмены не собираются останавливаться на достигнутом:

"Мы планируем пару дней отдохнуть на острове, а затем вернемся готовиться к STAR CHALLENGE с призовым фондом 50 000 долларов, который пройдет 22-25 декабря 2022 года. Безусловно, мы были рады этой победе, прошли путь тяжелых квалификаций и заслужено одержали победу, но это не значит, что надо сбавлять обороты. Мы и дальше будем стараться продолжать выигрывать", - поделился своими эмоциями капитан команды Дамир AXZCER Омаров.

Помимо очередных соревнований, в планах у команды встреча со своими казахстанскими болельщиками. Как признаются сами ребята, поддержка для любого спортсмена - незаменимая опора, заставляющая стремиться к новым свершениям. Наряду с многочисленными восторженными комментариями в социальных сетях ребят поздравили с победой и их главные партнеры из Parimatch Kazakhstan:

"Это большая победа для всей республики! Казахстанские киберспортсмены достаточно давно показывают серьезный уровень игры, но вдвойне приятно, когда это делают друзья из Titan Gaming. Я искренне убежден, что команду ждет большое будущее. Хоть в этом году ребятам и не удалось отобраться на гранд-финал PMGC, но топ-18 планеты - это отличный результат. Впереди нам всем предстоит большая работа по популяризации киберспорта в Казахстане, и мы уверены, что с такими сильными партнерами этот путь будет проще", - поделился планами менеджер киберспортивного направления Parimatch Kazakhstan Сергей Минич.

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