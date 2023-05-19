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Финиш - только начало: Parimatch бросает вызов участникам марафона Tau Jarys

Финиш - только начало: Parimatch бросает вызов участникам марафона Tau Jarys
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23 мая 2023 в Алматы пройдет ежегодный забег по пересеченной местности Tau Jarys от основателей культового бегового движения "Алматы марафон". В духе каждого подобного забега, принять участие может каждый. Но на этот раз участники получат дополнительную мотивацию от официального партнера организации –  беттинг-компании Parimatch.

Tau Jarys дебютировал в прошлом году и представил новый формат для любителей беговых соревнований. Трасса проходит по горной местности лыжно-биатлонного комплекса "Алатау" в Алматинской области. В этом году к взрослой дистанции (6 и 12 км) присоединился детский маршрут (2 км), так что бежать можно всей семьей от мала до велика. Тем более, что помимо забега, участников ждет семейный фестиваль с яркой развлекательной программой.

"Tau Jarys – это настоящий праздник спорта, куда участники и гости мероприятия смогут приехать с семьями, круто провести время, насладиться атмосферой и общением с любителями спорта, а также поучаствовать в активностях и вкусно пообедать", – рассказала Салтанат Казыбаева, организатор, директор корпоративного фонда "Смелость быть первым".

Однако, основной целью мероприятия остается развитие спорта и здорового образа жизни в Казахстане. Данную цель разделяет и главный партнер мероприятия – Parimatch. Беттинг-компания активно поддерживает спортивные организации, клубы и движения, призванные заряжать казахстанцев силой и энергией на новые свершения.

"Спорт и Parimatch идут рука об руку. "Алматы марафон" мы поддерживаем с отдельным удовольствием, так как в каждое из них заложен уникальный формат. И Tau Jarys не стал исключением. Это новый формат забегов, который имеет все шансы стать ежегодным событием для опытных и начинающих спортсменов, желающих бросить себе вызов, а после приятно провести время на фестивале в кругу единомышленников и болельщиков. Parimatch рад появлению новых активностей и приглашаем всех принять участие", — прокомментировала Надежда Рязанцева, директор по бренд маркетингу Parimatch Kazakhstan.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте "Алматы марафон", а также на официальных страницах Parimatch Kazakhstan.

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