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Фараби Давлетчин стал официальным амбассадором Parimatch

Фараби Давлетчин стал официальным амбассадором Parimatch
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Международная беттинг-компания Parimatch объявила о пополнении в составе знаменитых амбассадоров бренда. Новым представителем компании стал казахстанский чемпион по тхэквондо и хапкидо, Фараби Давлетчин.

Фараби Давлетчин достиг больших успехов в карьере профессионального спортсмена. В 2013 году он завоевал свой первый титул чемпиона Евразии, а в следующем году не только повторил этот подвиг, но и поднял планку, став чемпионом мира по тхэквондо и хапкидо. В 2015 и 2016 к послужному списку прибавились победы в чемпионате Европы по тхэквондо и звание спортсмена года в Казахстане.

Помимо спортивных достижений, Давлетчин прославился по всему миру виральной эстафетой #BottleCapChallenge, которую подхватили такие звезды, как Джейсон Стэтхем, Конор Макгрегор, Шакил О’Нил, Гай Ричи, Джон Майер и другие.

В рамках сотрудничества беттинг-компания Parimatch и Давлетчин планируют совместные проекты по популяризации спорта в Казахстане, в том числе боевых искусств.

"Parimatch - сильная и надежная компания с множеством интересных проектов. Я рад возможности приобрести опыт работы с такой профессиональной командой и уверен, что это будет очень продуктивное  сотрудничество, которое пойдет на благо казахстанского спорта. Уже сейчас мы планируем серию интересных и ярких проектов. Надеюсь, что в 2023 году мы достигнем больших успехов вместе с Parimatch и подарим любителям спорта в Казахстане много ярких эмоций", - поделился Фараби Давлетчин.

Parimatch - международный беттинговый и технологичный бренд, сочетающий новейшие технологии, бизнес и спорт, чтобы обеспечить бесперебойные развлечения на базе инноваций. Основанный в 1994 году в Украине, Parimatch вырос в один из ведущих беттинговых брендов в Африке, Азии, Австралии, Европе и Латинской Америке.

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