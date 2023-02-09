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Чемпион мира по тхэквондо дал прогноз на бой Махачева в UFC 284

Чемпион мира по тхэквондо дал прогноз на бой Махачева в UFC 284
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UFC 284 подготовил настоящее шоу для любителей смешанных единоборств. Главным событием вечера станет титульный бой Ислама Махачева с австралийским бойцом Александром Волкановски. Экспертным мнением о предстоящей схватке поделился чемпион мира по тхэквондо из Казахстана, амбассадор компании Parimatch Фараби Давлетчин.

12 февраля в Перте, Австралия, пройдет самый зрелищный с начала нового года UFC 284. Ислам Махачев, которого часто называют преемником Хабиба, будет впервые защищать титул в легком весе, причем соперника он выбрал более чем серьезного. На сегодняшний день Александр Волкановски возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от категорий, а также лидирует в полулегком весе. Победа над Махачевым принесет ему еще один пояс, а также укрепит его статус самого опасного бойца франшизы.

Известный казахстанский спортсмен и чемпион мира по тхэквондо, партнер компании Parimatch Фараби Давлетчин поделился своим мнением о соперниках и предстоящем поединке.

"Я наблюдаю за Исламом Махачевым еще с 2014 года, когда он только подписал контракт с UFC. Мне очень нравятся самбо и школа Абдулманапа Нурмагомедова, а Махачев, прежде чем вступить в UFC, был чемпионом мира по самбо. У Нурмагомедова была одна задача: когда Хабиб закончит карьеру, сделать еще одного чемпиона UFC, чтобы показать, что это не случайность, а заслуги их школы. Так и получилось на практике".

Давлетчин высокого мнения о стиле боя Махачева и считает его фаворитом, но не исключает вероятности поражения.

"Махачев физически сильнее - он как "рыба в воде" в борьбе, в грэпплинге и в БЖЖ, чего не могу сказать о его сопернике. Австралийца сложно будет перебить в стойке, но, на мой взгляд, Махачеву надо сделать упор на работу в партере. Значит ли это, что шансов у Волкановски нет? Не совсем. У Махачева было одно поражение в UFC 192 в 2015 году, где он дрался с Адрианом Мартинсом. Бразилец хлестко, правым боковым отправил его в нокаут, еще раз доказав, что в этом спорте ситуация может измениться неожиданно быстро".

У Волкановски тоже есть свои особенности и преимущества, которые могут сыграть большую роль.

"Александр Волкановски вполне может доставить проблем Махачеву постоянными смещениями и сериями ударов по рукам и плечам. Кроме того, он постоянно пробивает лоу-кики, затрудняя передвижения соперника. Его база - борьба греко-римского стиля. Волкановски отлично работает в стойке, у него шикарное кардио, он исполняет красивые комбинации, хорошие лоу-кики. И у него длинные руки, что немаловажно в бою, как и большое преимущество в скорости. Мне очень понравился бой Александра в 2019 году, где он отобрал пояс в полулегком весе у Макса Холлоуэя. После этого он уже трижды защитил чемпионское звание (дважды с Холлоуэем)".

С такими данными бой предстоит зрелищный и непредсказуемый. Несмотря на большое уважение к Волкановски, Давлетчин все-таки болеет за Махачева.

"Несмотря на все это, я болею за Махачева. Мне кажется, у чемпиона шансов больше, чем у Волкановски, так как у него небольшой разрыв в стойке и большое преимущество в партере. Я надеюсь, что бой закончится досрочной победой Ислама".

Parimatch, официальный партнер Фараби Давлетчина, дает на бой следующие коэффициенты:

Победа Махачева - 1.20, Победа Волкановски - 4.85.

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Метки:
Parimatch UFC Махачев Ислам

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