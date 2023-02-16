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"Челси" - "Саутгемптон": чего ожидать от матча

"Челси" - "Саутгемптон": чего ожидать от матча
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Лондонцы определенно недовольны своим десятым местом в турнирной таблице, и матч с аутсайдером чемпионата является идеальной возможностью поправить свое положение и придать уверенности команде.

Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился прогнозом на предстоящий матч английской премьер-лиги.

"Челси"

Грэм Поттер никак не может подобрать нужное заклинание для того, чтобы разбудить команду. Зимой "Челси" потратил огромное количество денег на приобретение новичков, но пока они не дали того усиления, которое от них ждут. Возможно, причина в большом количестве травмированных, ведь по сей день тренеру недоступны Нголо Канте, Кристиан Пулишич, Армандо Броя, а с недавних пор еще и Рахим Стерлинг. 

Против "Саутгемптона" лондонцы уже не имеют права допускать ошибки. Тем более что выезд к "Боруссии" в Лиге чемпионов также обернулся для команды поражением. Однако повод для оптимизма у Поттера имеется: в Дортмунде "аристократы" играли весьма хорошо, хоть и не сумели реализовать несколько явных возможностей для голов.

"Саутгемптон"

"Святые" в чемпионате играют из рук вон плохо: пять поражений в пяти последних матчах. Единственную победу в этом году "Саутгемптон" одержал над "Блэкпулом" в Кубке Англии. Руководство клуба даже уволило Натана Джонса, но ситуацию это никак не спасло. Дела у аутсайдера настолько плохи, что ситуацию решать не захотел даже бывший рулевой "Лидса" Джесси Марш, отказавшийся от поста главного тренера. В январское трансферное окно клуб купил за рекордные для себя 28 миллионов евро нападающего "Ренна" Камаля Сулемана и подписал нападающего сборной Хорватии Мислава Оршича. Но и это никак не повлияло на результаты.

История личных встреч

В первом круге "святые" нанесли болезненное поражение со счетом 2:1. А на выезде "Саутгемптон" у "Челси" в последний раз побеждал в 2019 году. Но в целом лондонцы гораздо чаще выходят победителями в этом противостоянии.

Прогноз на матч

Для меня в этой встрече есть явный фаворит. И это, естественно, не "Саутгемптон". Полагаю, что лондонцы одержат победу с преимуществом в 2 мяча. Мои друзья из Parimatch оценивают событие П1 Ф(-1) коэффициентом 1.62. Думаю, что это вполне проходной вариант.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Челси" - 1.38, Ничья – 4.80, "Саутгемптон" - 9.40

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 23 16 3 4 59-23 51
2 Арсенал 22 16 3 3 47-21 51
3 Манчестер Юнайтед 23 14 4 5 38-28 46
4 Ньюкасл Юнайтед 22 10 11 1 35-13 41
5 Тоттенхэм Хотспур 23 12 3 8 42-35 39
6 Брайтон энд Хов Альбион 21 10 5 6 39-28 35
7 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
8 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
9 Ливерпуль 21 9 5 7 36-28 32
10 Челси 22 8 7 7 23-22 31
11 Астон Вилла 22 8 4 10 26-34 28
12 Кристал Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
13 Лестер Сити 22 7 3 12 36-38 24
14 Ноттингем Форест 22 6 6 10 17-37 24
15 Вулверхэмптон Уондерерс 22 6 5 11 17-31 23
16 Вест Хэм Юнайтед 22 5 5 12 19-27 20
17 Лидс Юнайтед 22 4 7 11 28-38 19
18 Эвертон 22 4 6 12 16-30 18
19 Борнмут 22 4 6 12 20-44 18
20 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15

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