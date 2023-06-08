Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Parimatch.kz
Комментарии

"Бой первоклассных джиу-джитсеров": прогноз Фараби Давлетчина на UFC 289

"Бой первоклассных джиу-джитсеров": прогноз Фараби Давлетчина на UFC 289
©Parimatch

Оливейра возвращается в октагон после поражения Махачеву, и он голоден как никогда. В это воскресенье в со-главном бою с Бенеилом Дариушем бывший чемпион покажет, достоин ли он вновь побороться за титул. Читайте прогноз от Фараби Давлетчина и настраивайтесь на очередной эпичный вечер UFC 289.

Чарльз Оливейра (33-9-0)

Дебютный бой Оливейры в промоушене UFC был с американцем Дарреном Элкинсом.  Уже в 1-м раунде он провел лучший прием вечера, сделав рычаг на локоть. Спустя месяц Оливейра одолел в 3-м раунде Эфрайна Эскудеро удушающим приемом со спины. Казалось бы, все идет к чемпионскому титулу. Но затем он терпит 2 поражения, и восторженные голоса экспертов утихают.

Чарльз не падает духом и вскоре приобретает репутацию одного из самых зрелищных бойцов. В 2018 его карьера резко идет на взлет после 8 побед подряд, причем 6 из них объявляют боями вечера! Его звездный час наконец наступил в бою с Майклом Чендлером, где Оливейра выиграл пояс в легком весе.

Первая защита против Дастина Порье прошла успешно, как и поединок с Джастином Гейджи. Но после боя Оливейру лишили титула из-за не сделанного веса. Далее бразилец встретился с Исламом Махачевым, которому проиграл во втором раунде и с которым встретится вновь в случае победы над Дариушем.

Бенеил Дариуш (22-4-1)

Иранец Бенеил Дариуш занялся джиу-джитсу в 2007-м и начал активно выступать в соревнованиях, включая чемпионат мира среди синих поясов, где взял первое место. С 2008 года он стал профессионально выступать в ММА, накопив 6 успешных боев в малоизвестных промоушенах. А в 2014 году получил официальный контракт от UFC.

В дебютном противостоянии с Чарли Бреннеманом Дариуш быстро завалил оппонента. Но уже следующая схватка закончилась поражением Рамзи Ниджему. После Бенеил вновь пошел на взлет и выиграл 5 побед подряд, среди которых были топ-бойцы того времени – Джим Миллер и Майкл Джонсон. А затем последовал еще один провальный год - 2 поражения и одна ничья.

Взлеты и падения преследовали его на протяжении всей карьеры. Пришлось подниматься заново по бойцовой иерархии. В итоге последующие 8 побед подряд были признаны лучшими выступлениями вечера. На UFC 262 единогласным решением судей иранец победил Тони Фергюссона, а после – Матейша Гамротона. Теперь ему осталось выиграть еще один бой, чтобы сразиться за чемпионский титул.

Прогноз

Бой будет среди двух первоклассных джитсеров. Оба имеют черные пояса, оба становились чемпионами мира по БЖЖ. У Оливейры преимущество по длине рук на 5 см и лучший прессинг на старте. Он смело рвется вперед, кидая двойки, колени, локти – с муайтай у экс-чемпиона все нормально.

Дариуш очень выносливый контрударник и отлично защищается от тейкдаунов. У него хорошо поставленные коронные джебы, оверхенды и аперкоты. Так что бой будет более или менее равный и затяжной. На мой взгляд, у экс-чемпиона чуть больше шансов на победу. Об этом говорят его предыдущие схватки с Гейджи, Порье и Чендлером.

Мои друзья из Parimatch предлагают крутые коэффициенты на бой Оливейра - Дариуш: П1 - 2.15, П2 - 1.75. А также 100% бонус к первому пополнению – заряжайте и наслаждайтесь просмотром!

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Parimatch Букмекеры

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 16:36
Parimatch.kz
©Parimatch "Бой первоклассных джиу-джитсеров": прогноз Фараби Давлетчина на UFC 289
Вчера , 21:22
Parimatch.kz
© "Фиорентина" - "Вест Хэм": прогноз Айдына Кожахмета на финал Лиги конференций
2 июня, 15:40
Parimatch.kz
©Parimatch "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед": прогноз от Айдына Кожахмета
29 мая, 19:31
Parimatch.kz
© Пикник с чемпионом и мастер-класс по нунчакам: как прошли выходные у алматинцев
23 мая, 18:06
Parimatch.kz
© Мотокросс, как стиль жизни. Профессиональный гонщик об открытии мотосезона в Казахстане
22 мая, 18:05
Parimatch.kz
© "Ньюкасл" - "Лестер": прогноз от Айдына Кожахмета
19 мая, 15:30
Parimatch.kz
© Финиш - только начало: Parimatch бросает вызов участникам марафона Tau Jarys
17 мая, 17:46
Parimatch.kz
© "Манчестер Сити" - "Реал Мадрид": битва футбольных титанов
28 апреля, 18:08
Parimatch.kz
©Parimatch О чем говорят спортивные журналисты
25 апреля, 17:25
Parimatch.kz
© Лошадиные силы: ключевые даты из истории конного спорта
21 апреля, 17:56
Parimatch.kz
©Parimatch "Ньюкасл" - "Тоттенхэм": прогноз от Айдына Кожахмета
19 апреля, 17:17
Parimatch.kz
© "Интер" - "Бенфика": прогноз от Айдына Кожахмета
18 апреля, 16:45
Parimatch.kz
© "Наполи" - "Милан": прогноз от Айдына Кожахмета
18 апреля, 16:09
Parimatch.kz
© Табун лошадей могут выиграть казахстанцы
14 апреля, 11:39
Parimatch.kz
© Let the drift begin: старт 1-го этапа Gorilla Drift Championship 2023
12 апреля, 18:40
Parimatch.kz
© "Реал Мадрид" - "Челси": прогноз от Айдына Кожахмета
11 апреля, 17:43
Parimatch.kz
© "Манчестер Сити" - "Бавария": прогноз от Айдына Кожахмета
7 апреля, 15:09
Parimatch.kz
© Перейра - Адесанья: прогноз Фараби Давлетчина на титульный бой UFC 287
4 апреля, 16:45
Parimatch.kz
© Разговор за баром: пилоты рассказали о предстоящем чемпионате Казахстана по дрифту
16 февраля, 19:01
Parimatch.kz
© "Челси" - "Саутгемптон": чего ожидать от матча
15 февраля, 17:45
Parimatch.kz
© "Барселона" - "Манчестер Юнайтед": жаркая битва в Лиге Европы
15 февраля, 09:51
Parimatch.kz
©Parimatch "Боруссия" - "Челси": первый исторический матч
14 февраля, 15:53
Parimatch.kz
© Трансляции глобального турнира по CS:GO станут доступны на казахском языке
10 февраля, 18:00
Parimatch.kz
©Parimatch "Манчестер Сити" - "Астон Вилла": прогноз от Айдына Кожахмета
10 февраля, 17:34
Parimatch.kz
©Parimatch "Лестер" - "Тоттенхэм": прогноз от Айдына Кожахмета
9 февраля, 21:36
Parimatch.kz
© Чемпион мира по тхэквондо дал прогноз на бой Махачева в UFC 284
9 февраля, 17:42
Parimatch.kz
© Фараби Давлетчин стал официальным амбассадором Parimatch
8 февраля, 19:29
Parimatch.kz
© "Вест Хэм" - "Челси": прогноз от Айдына Кожахмета
3 февраля, 10:40
Parimatch.kz
© Parimatch приглашает всех поддержать Казахстан на международном турнире
1 февраля, 11:11
Parimatch.kz
© Parimatch объявляет о партнерстве с Казахстанским дрифтом

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus