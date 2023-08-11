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"Бавария" - "РБ Лейпциг": смогут ли "быки" отобрать трофей у "рекордмайстера"?

"Бавария" - "РБ Лейпциг": смогут ли "быки" отобрать трофей у "рекордмайстера"?
©Parimatch

Ночь с субботы на воскресенье станет особенной для фанатов Бундеслиги, ведь в борьбе за Суперкубок Германии столкнутся мюнхенская "Бавария" и "РБ Лейпциг". О том, что "быки" смогут противопоставить "рекордмайстеру", рассказали эксперты Parimatch.

"РБ Лейпциг"

Слоган "Ред Булл окрыляет" подходит саксонцам как нельзя лучше: "быки" - одна из самых прогрессирующих и стабильных команд Германии последних лет. Минувший сезон не стал исключением: клуб взял бронзу Бундеслиги и выдал победную серию в концовке чемпионата.

В межсезонье клуб Марко Розе серьезно изменился. Из неприятного - ушли системообразующие игроки: Йошко Гвардиол, Доминик Собослаи и лучший бомбардир команды Кристофер Нкунку. Однако в противовес "быки" усилились четырьмя молодыми талантами в лице Николаса Зайвальда, Кристофа Баумгартнера, Бенджамина Сешко и Лоиса Опенда. Учитывая то, как "РБ Лейпциг" работает с молодежью, у новичков есть все шансы вырасти в топ-игроков.

"Бавария"

Мюнхенская машина явно дала сбой в минувшем сезоне. Клуб раздирали скандалы и конфликты, пришедшие к смене тренера и ухудшению результатов: "ротен" вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Германии в 1/4   финала и выиграли Бундеслигу лишь благодаря осечке дортмундской "Боруссии" в крайнем туре. Однако Томаса Тухеля оставили у руля команды и выдали кредит доверия, что внушает позитивный настрой на стабилизацию положения.

Перерыв "рекордмайстера" прошел под девизом перестройки. Хоть команда потеряла Люку Эрнандеса, Садио Мане и Марселя Забитцера, она заметно усилилась. Состав мюнхенцев пополнили Ким мин Чжэ, Конрад Лаймер и Рафаэль Геррейро, что говорит о серьезном усилении обороны. Учитывая проактивный и комбинационный футбол Тухеля, новички явно внесут в команду положительный вклад.

Аналитика и коэффициенты от Parimatch

Обе команды предпочитают яркий и атакующий футбол с множеством комбинаций, поэтому в обилии голов сомневаться не стоит. С этим согласны и аналитики Parimatch: коэффициент на "тотал больше 2,5" составляет 1.56. Высока вероятность и того, что забьют обе команды: такой исход оценивается в 1.62.

Однако явным фаворитом в этом матче смотрится "Бавария", несмотря на все проблемы прошлого сезона. Эксперты Parimatch дают на победу "ротен" коэффициент в 1.58 против 5.60 у "РБ Лейпциг". Репутация многолетнего доминатора Бундеслиги, усилившийся состав и Томас Тухель у руля - вот ключевые факторы в пользу "рекордмайстера".

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