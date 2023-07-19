© Айбек Токаев стал новым амбассадором Parimatch в Казахстане

Международная беттинг-компания Parimatch представила нового амбассадора бренда – стремительно набирающего популярность казахстанского киберспортсмена Айбека Токаева. Прямо сейчас его команда выступает на крупном турнире по Dota 2 Riyahd Masters. Читайте дальше, чтобы узнать больше о молодом таланте.

Айбек "TA2000" Токаев – восходящая звезда на небосклоне мирового киберспорта. Профессиональная карьера 23-летнего спортсмена началась в 2017 году, и с первых же игр стало понятно, что Токаев обладает большим потенциалом. В начале июля казахстанец возглавил рейтинг игроков с лучшим соотношением убийств, смертей и ассистов на The Bali Major 2023. И, по мнению экспертов, это только начало.

Уже сейчас команда Токаева Quest Team бьется против ветеранов Dota 2 OG в рамках международного турнира Riyadh Masters 2023 с призовым фондом в 15 миллионов долларов. Успешное участие в соревнованиях подобного масштаба станет ключевым фактором развития казахстанского киберспорта, считают новоиспеченные партнеры.

"Поддержка спонсоров является неотъемлемой частью киберспорта. Поэтому, когда мне предложили стать представителем Parimatch в Казахстане, я был очень рад и приятно взволнован. Скажу честно, киберспорт в нашей стране в упадочном состоянии, и я искренне надеюсь, что партнерство с Parimatch поможет мне внести вклад в развитие моей и других дисциплин на профессиональном уровне. Что касается моей карьеры, со временем я понял, что развитие медийности играет большую роль. Настоятельно советую молодым игрокам развивать свой личный бренд наравне со скиллом, чтобы дойти до высших эшелонов и вдохновлять своим примером новые поколения киберспортсменов", - поделился Айбек Токаев.

В свою очередь, Parimatch всегда был тесно связан с киберспортивным миром. Среди глобальных партнеров бренда – Team Secret, – команда с богатой и успешной историей в Dota 2. Специалист компании по направлению киберспорта Кирилл Карагодин сообщил:

"Для развития любого спорта очень важно поддерживать молодых и талантливых игроков. Мы очень рады сотрудничать с Айбеком Токаевым и поддерживать его в покорении новых высот. У нас большие планы на это партнерство, но об этом потом. Сейчас мы бы хотели просто поддержать команду Токаева в непростой схватке с OG и в дальнейшем покорении Riyadh Masters 2023".

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