Токаев наградил призеров Паралимпиады в Токио

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами призеров Паралимпиады-2020 в Токио, сообщается на сайте Акорды.

Спортсменов отметили за выдающиеся достижения.

Орденом "Барыс" ІІІ степени награжден Давид Дегтярев, орденом "Парасат" - Зарина Байбатина, Темиржан Даулет и Ануар Сариев, а орденом "Құрмет" - Нурдаулет Жумагали.



Напомним, на Паралимпиаде-2020 в Токио сборная Казахстана завоевала пять медалей. Дегтярев стал обладателем золота в пауэрлифтинге, серебро у дзюдоистов Сариева, Даулета и Байбатиной, бронзу выиграл пловец Нурдаулет Жумагали.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!