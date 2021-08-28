Титулованный и один из сильнейших. Темиржан Даулет - очередной герой Паралимпиады в Токио

Казахстанские паралимпийцы продолжают завоевывать награды в Токио-2020. Героем дня стал титулованный Темиржан Даулет, представивший страну в дзюдо, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Даулет уверенно преодолел турнирный путь. В первом круге он должен был встретиться с Рамилем Гасимовым из Азербайджана, но последний не вышел на схватку и ему засчитали техническое поражение. Затем в четвертьфинале не оставил шансов Николаю Корнхассу из Германии, а в полуфинале справился с Георгием Калдани из Грузии.

Каждая схватка завершилась победой Темиржана "иппоном". В финале весовой категории до 73 килограммов ему противостоял Феруз Саидов из Узбекистана. Итогом противостояния стало серебро нашего дзюдоиста.

Спортсмен успешно представляет Атырау. За его спиной немало триумфов. Многочисленные награды делают его одним из самых титулованных в сборной. Причем проявлял он себя на различных престижных турнирах.

Так, 30-летний Даулет становился бронзовым призером Азиатских Пара игр-2018 в Индонезии. Через год он смог стать вторым на Всемирных Играх IBSA. В том же сезоне казахстанец выступил и на чемпионате Азии. К слову, Темиржан выиграл его, пополнив свою коллекцию медалей.

Другим важным моментом в карьере стала победа на Кубке мира. Он состоялся в прошлом году в Тбилиси. И стал важнейшим стартом перед выступлением на Паралимпиаде.

На пути к золоту казахстанский спортсмен сумел выиграть у лидера мирового рейтинга, которым на тот момент являлся упомянутый выше немец Корнхасс.

И, наконец, венчать его богатую коллекцию будет серебряная медаль Паралимпиады в Токио. Казахстанец закрепился в числе лучших в мире. Ждем от героя в будущем ярких побед!

Добавим, что теперь в активе Казахстана три медали. Ранее героями стали Давид Дегтярев (пауэрлифтинг, золото), Ануар Сариев (дзюдо, серебро).

Фото:paralympic.kz

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