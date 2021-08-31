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Родила ребенка, сломала ногу перед Паралимпиадой. Цена медали Зарины Байбатиной

Родила ребенка, сломала ногу перед Паралимпиадой. Цена медали Зарины Байбатиной
©paralympic.kz
Новости спорта Соревнования Паралимпиада

Казахстанская дзюдоистка Зарина Байбатина стала одним из героев Паралимпиады в Токио. Она смогла завоевать серебряную медаль, которая стала для нее бесценной. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

В дзюдо Байбатина вернулась сравнительно недавно. Лишь в 2019 году она начала свой паралимпийский сезон. За эти два года ей удалось не только набрать нужные кондиции, но и стать участницей финала главного турнира в карьере.

До возобновления спортивной деятельности у нее был перерыв. Он был связан из-за проблем со здоровьем - врачи обнаружили нарушения в работе сетчатки глаз. О татами ей пришлось забыть, хотя Байбатина успешно выступала на различных соревнованиях.

Теперь же предстояло забыть о большом спорте. К счастью, в ее случае "расставание" надолго не затянулось. К тому же дополнительным стимулом стало рождение ребенка. После этого радостного события Зарина вернулась на арену в качестве представительницы парадзюдо.

В 2019 году, практически сразу после камбэка, Зарина смогла занять второе место на чемпионате Азии. Правда, на этом успехе ее сезон не закончился - казахстанка также завоевала серебряную медаль на этапе серии мирового Гран-при.

Паралимпийский сезон складывался для нее не самым лучшим образом. В мае этого года Зарина на гран-при в Баку получила перелом ноги. На восстановление ушел длительный период времени. Полностью залечить повреждение не удалось.

В Токио спортсменка выступала с травмой. Байбатина дошла до финала, сумев завершить свое выступление с серебряной медалью. К слову, она стала первой казахстанкой, кому удалось попасть на пьедестал Паралимпиады в дзюдо.

Фото: paralympic.kz

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Метки:
Паралимпийские игры Паралимпиада-2020 Япония Дзюдо

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