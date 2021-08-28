Приговоренный к 84 годам тюрьмы террорист выступает на Паралимпиаде в Токио

На Паралимпиаде-2020 в Токио выступает необычный паралимпиец. Как передает телеграм-канал Gretzky-Opex, пловец Себастьян Родригес из Испании в свое время состоял в радикальной группировке и даже был приговорен к 84 годам тюрьмы.

Сейчас Родригесу, одному из самых титулованных паралимпийцев в истории, уже 64 года, у него полтора десятка медалей в плавании, несколько золотых.

В молодости он был марксистом-ленинцем, членом леворадикальной революционной группировки GRAPO, которая была признана террористической за расстрелы и взрывы. В 1985 году Родригеса судили за соучастие в убийстве и дали 84 года тюрьмы.

Через пару лет он объявил голодовку, в результате которой стал инвалидом - у него отнялись ноги. В 1994 году Родригес был досрочно освобожден как безнадежно больной. Тогда-то он и стал спортсменом, а в Паралимпийском движении состоит с 2000 года.

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