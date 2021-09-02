Первая паралимпийская чемпионка из Казахстана вышла в финал Игр-2020 в Токио

Первая в истории Казахстана чемпионка Паралимпиады Зульфия Габидуллина вышла в финал соревнований по плаванию на 50 метров вольным стилем (S4) на Паралимпийских играх-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанка преодолела дистанцию за 44,57 секунд, став четвертой в своем заплыве. Этот результат позволил ей попасть в число финалисток.

Финал пройдет сегодня, 2 сентября, в 16:38 по времени Нур-Султана.

Напомним, Габидуллина выиграла золото на Паралимпиаде-2016 и Паразиатских играх-2018 на стометровке вольным стилем.

В то же время казахстанец Бибарыс Спатай прошел в полуфинал соревнований байдарочников-одиночников на дистанции 200 метров (KL2) на Паралимпиаде-2020. В своем заезде он занял четвертое место из шести и квалифицировался в 1/2 финала.

Полуфинальные заплывы пройдут завтра, 3 сентября.

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