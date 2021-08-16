Паралимпиец из Грузии избил охранника гостиницы в Токио

Член мужской сборной Грузии по дзюдо, который приехал в Токио для участия в Паралимпийских играх, избил охранника японской гостиницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что спортсмен-паралимпиец отшвырнул японца и нанес ему тяжкие телесные повреждения.

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. Они, как и Олимпийские игры, были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

С составом сборной Казахстана на Паралимпийские игры в Токио можно ознакомиться здесь.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!