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Паралимпиец из Грузии избил охранника гостиницы в Токио

Паралимпиец из Грузии избил охранника гостиницы в Токио
Фото: olympics.com©
Новости спорта Соревнования Паралимпиада

Член мужской сборной Грузии по дзюдо, который приехал в Токио для участия в Паралимпийских играх, избил охранника японской гостиницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что спортсмен-паралимпиец отшвырнул японца и нанес ему тяжкие телесные повреждения.

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. Они, как и Олимпийские игры, были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

С составом сборной Казахстана на Паралимпийские игры в Токио можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Паралимпийские игры

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