Казахстанский байдарочник не попал в финал Паралимпиады-2020

Казахстанский байдарочник Бибарыс Спатай не смог пробиться в финал Паралимпийских игр-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 3 сентября, он выступил в полуфинале на 200 метров (KL2), где занял четвертое место. Этого результата не хватило, чтобы пройти дальше. Он выступит теперь в утешительном финале.

Напомним, что в активе у Казахстана пять медалей. Золото завоевал Давид Дегтярев (пауэрлифтинг), дзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина стали вторыми, а пловец Нурдаулет Жумагали взял бронзу.

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