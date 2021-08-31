Казахстанский атлет дебютировал на Паралимпийских играх в Токио

Казахстанский атлет Дастан Мукашбеков дебютировал на Паралимпийских играх в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мукашбеков выступил в соревнованиях по толканию ядра среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, где он занял последнее, шестое место с результатом 13,24 метра.

Золото с мировым рекордом выиграл россиянин Владимир Свиридов (16,67 метра). Второе место занял представитель Туниса Яссин Гениши (15,12), бронзовым призером стал немец Себастьян Дитц (14,81).

Также на Паралимпиаде-2020 в Токио прошла квалификация в пулевой стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров, где от Казахстана выступила Айсулу Джумабаева. По итогам отборочных соревнований она не сумела попасть в восьмерку финалистов, заняв 13-е место из 18-ти.

Еще одна казахстанка Алия Рахимбекова не смогла пробиться в финал Паралимпиады-2020 в заплыве свободным стилем на 100 метров среди женщин в категории S12.

На данный момент в копилке сборной Казахстана четыре медали Паралимпийских игр в Токио: золото в пауэрлифтинге завоевал Давид Дегтярев, а серебро принесли дзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина.

Паралимпиада завершится 5 сентября.

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