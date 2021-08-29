Казахстанская дзюдоистка Зарина Байбатина вышла в полуфинал Паралимпиады-2020

Казахстанская дзюдоистка Зарина Байбатина вышла в полуфинал Паралимпийских игр-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 1/4 финала весовой категории свыше 70 килограммов Байбатина одержала победу над Нямаа Атланцецег из Монголии.

За выход в финал соревнований казахстанка поборется с итальянкой Каролиной Костой.

Ранее в 1/4 финала другой казахстанский дзюдоист Жанбота Аманжол (до 90 килограммов) уступил украинцу Александру Назаренко, а Ерлан Утепов на стадии 1/8 финала турнира в весовой категории до 100 килограммов проиграл Иону Басоку из Румынии.

Таким образом, Аманжол теперь будет бороться в утешительном турнире за третье место.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!