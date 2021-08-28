Дзюдо, плавание и легкая атлетика. Анонс соревнований Паралимпиады с участием казахстанцев на 29 августа

Завтра, 29 августа, состоится пятый соревновательный день Паралимпиады-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Предлагаем вашему вниманию расписание выступлений казахстанских паралимпийцев, которые будут вести борьбу за медали в нескольких видах спорта. Начало - по времени Нур-Султана.

Плавание, мужчины. 50 метров, вольный стиль (S13)

07:00 - Нурдаулет Жумагали

07:03 - Роман Агалаков

Дзюдо, мужчины. До 90 килограммов

07:30 - Аманжол Жанбота

Дзюдо, мужчины. До 100 килограммов

07:30 - Ерлан Утепов

Дзюдо, женщины. Свыше 70 килограммов

09:30 - Зарина Байбатина

Легкая атлетика, женщины. 200 метров (Т35)

16:44 - Салтанат Абылкасымкызы

Напомним, что в копилке казахстанских паралимпийцев на сегодня три медали - золото взял пауэрлифтер Давид Дегтярев, а серебро у дзюдоистов Ануара Сариева и Темиржана Даулета.

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