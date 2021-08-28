Дзюдо, плавание и легкая атлетика. Анонс соревнований Паралимпиады с участием казахстанцев на 29 августа

Завтра, 29 августа, состоится пятый соревновательный день Паралимпиады-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Предлагаем вашему вниманию расписание выступлений казахстанских паралимпийцев, которые будут вести борьбу за медали в нескольких видах спорта. Начало - по времени Нур-Султана.
Плавание, мужчины. 50 метров, вольный стиль (S13)
07:00 - Нурдаулет Жумагали
07:03 - Роман Агалаков
Дзюдо, мужчины. До 90 килограммов
07:30 - Аманжол Жанбота
Дзюдо, мужчины. До 100 килограммов
07:30 - Ерлан Утепов
Дзюдо, женщины. Свыше 70 килограммов
09:30 - Зарина Байбатина
Легкая атлетика, женщины. 200 метров (Т35)
16:44 - Салтанат Абылкасымкызы
Напомним, что в копилке казахстанских паралимпийцев на сегодня три медали - золото взял пауэрлифтер Давид Дегтярев, а серебро у дзюдоистов Ануара Сариева и Темиржана Даулета.
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