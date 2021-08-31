День плавания. Анонс соревнований Паралимпиады с участием казахстанцев на 1 сентября

Завтра, 1 сентября, у сборной Казахстана на Паралимпиаде будет день плавания, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Борьба за медали с участием наших спортсменов будет производиться исключительно в бассейне.

Расписание выступлений казахстанцев:

Плавание, мужчины. 100 метров вольным стилем (S6)

1 сентября, 06:08 (по времени Нур-Султана) - Ержан Салимгереев

Плавание, мужчины. 100 метров брассом (SB13)

1 сентября, 07:16 - Нурали Советканов

Плавание, мужчины. 100 метров брассом (SB13)

1 сентября, 07:19 - Нурдаулет Жумагали

Плавание, мужчины. 50 метров вольным стилем (S5)

1 сентября, 07:31 - Сиязбек Далиев

Плавание, женщины. 100 метров брасом (SB12), финал

1 сентября, 16:49 - Алия Рахимбекова

Добавим, что в активе Казахстана на данный момент четыре медали. Золотом отметился Давид Дегтярев (пауэрлифтинг), а дзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина стали вторыми.

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