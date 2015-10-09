Chery – официальный партнер Азиатских юношеских Пара Игр 2025 года

С 10 по 14 декабря в Дубае пройдут V Азиатские Пара игры (AYPG ) для подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения. В этом году соревнования соберут более 1300 спортсменов из 45 стран. На этих играх Казахстан представят 60 талантливых ребят, которые выступят в 9 видах спорта и покажут, насколько сильным может быть дух, когда есть цель.

4 декабря компания глобальная Chery провела церемонию подписания соглашения с оргкомитетом AYPG 2025 года в Дубае. В мероприятии приняли участие ключевые высокопоставленные лица, в том числе г-н Чжу Шаодун (Zhu Shaodong), исполнительный вице-президент Chery International, г-н Маджид Рашед (Majid Rashed), президент Азиатского паралимпийского комитета, г-н Саид Хареб (Saeed Hareb), генеральный секретарь Спортивного совета Дубая, г-н Тани Джума Беррегад (Thani Juma Berregad), председатель DCD и местного организационного комитета игр AYPG, а также г-н Тарек Суэй (Tarek Souei), генеральный директор Азиатского паралимпийского комитета.

Вместе они объявили об официальной роли компании Chery в качестве эксклюзивного транспортного партнера Игр.

Под лозунгом "Рождены для взлета, с CHERY!" (With CHERY, Born to Rise!) это сотрудничество знаменует не только углубление партнерства между двумя сторонами, но и мощное признание силы и ценностей бренда Chery.

Игры AYPG 2025 года, руководствуясь девизом "Рождены для взлета", поддерживают настойчивость и боевой дух юных спортсменов – философию, которая глубоко перекликается со стоящим за символом Chery "Маленький соломенный дом" принципом: "не бояться трудностей и никогда не сдаваться".

Казахстанская команда выступит на Азиатских юношеских Пара Играх в Дубае. Фото NPC RK

В то же время, дистрибуция Chery в Казахстане в составе Astana Motors выступает как официальный спонсор Национального паралимпийского комитета Казахстана и поддерживает развитие параспорта и молодых казахстанских атлетов. Ранее совместно были организованы спортивные мероприятия для детей и взрослых.

Чжу Шаодун (Zhu Shaodong), исполнительный вице-президент Chery International. Фото Chery International

Чжу Шаодун отметил: "С момента основания компании в 1997 году до сегодняшнего дня, когда мы входим в список Fortune Global 500 и работаем в более чем 120 странах и регионах, – это взлет Chery. И мы с нетерпением ждем взлета каждого юного спортсмена на полях игр".

Компания Chery строит доверительные отношения и работает над общей целью с азиатскими паралимпийскими организациями в том числе помогала в проведении Генеральной ассамблеи Азиатского паралимпийского комитета. Долгосрочная приверженность Chery базовым исследованиям и разработкам обеспечила ее надежным технологическим опытом и знаниями, а также глобальной исследовательской сетью. Этот опыт применяется не только в разработке инновационных продуктов, но и в поддержке мероприятий и создания решений для подготовки, чтобы обеспечить спортсменам надежную платформу для новых достижений.

В рамках реализации принципов ESG компания Chery также связывает рост бизнеса с социальной ценностью посредством сотрудничества с международными организациями, такими как Международный союз охраны природы и ЮНИСЕФ, активно выполняя свои корпоративные обязанности.

В настоящее время сформирована специализированная команда Chery для координации глобальных ресурсов, выделяемых на поддержку подготовки к Играм.

В рамках AYPG 2025 Chery намерена объединить свои технологические возможности и социальную миссию, чтобы поддержать дух соревнований и вдохновить молодых спортсменов, для которых фраза "Рождены для взлета, с CHERY!" станет символом движения вперед.

