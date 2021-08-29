Чемпиона Паралимпиады-2020 обвинили в жульничестве

Польский пловец Войцех Маковский обвинил представителя сборной Нидерландов Роджера Дорсмана в том, что тот жульничает на Паралимпиаде, так как видит лучше, чем спортсмены класса S11 на Паралимпиаде, сообщает агентство "Р-Спорт".

Дорсман выиграл на дистанции 400 метров вольным стилем. Он выступает в классе S11 как спортсмен с нарушением зрения. Маковский подал протест на основании имевшихся у него видеозаписей. На одном голландец листает "ленту" на смартфоне, на другом тянется к бутылке с водой, которая находится у него в рюкзаке, затем возвращает ее без затруднений обратно. Также у поляка есть видеозапись, на которой голландец поднимается с тростью по лестнице, но при этом этой тростью ступеней не касается.

Маковский, а также сборная Украины пытались опротестовать его участие в соревнованиях этого класса на Паралимпиаде. "Больше всего меня беспокоит, что на Паралимпиаде мне придется соревноваться с обманщиком", - сообщил тогда Маковский. Однако протест его не был удовлетворен. Дорсман, участие которого в классе S11 было признано легитимным, выступил в Токио и завоевал золото.

В национальном олимпийском комитете Нидерландов сообщили, что вся медицинская документация доказывает, что Дорсман участвует в Паралимпиаде в соответствии с правилами классификации: "Это подтверждено независимыми медицинскими исследованиями... После протеста Международный паралимпийский комитет (IPC) назначил комиссию, она подтвердила, что процесс классификации и результат соответствовал всем принципам".

Мартин Дорсман, отец пловца в интервью AD.nl, отметил следующее: "Мы знаем, что все честно. Если нам хотят бросить вызов, желаю им удачи. На Паралимпийских играх всегда поднимаются истории о разделении классов. Ну а если ты будешь выделяться, на тебя, скорее всего, и укажут", - добавил он.

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