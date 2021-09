"Абсолютно позорно". Паралимпиец лишился золотой медали в Токио из-за опоздания

Международный паралимпийский комитет (IPC) сообщил о решении аннулировать результаты малайзийского спортсмена, который лидировал в соревнованиях, после опоздания на соревнование на Паралимпийских играх-2020 в Токио, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, легкоатлет из Малайзии Мухаммад Зияд Золкефли лидировал в соревнованиях по толканию ядра в категории F20. Однако после объявления результатов итоговый протокол был изменен. Результаты малайзийского спортсмена аннулировали, поскольку перед выступлением Золкефли опоздал в колрум (комната ожидания соревнований. - Прим. автора).

По словам IPC, спортсмену было разрешено участвовать в соревнованиях, поскольку в тот момент у него была "логичная" причина для опоздания. Однако позже судья установил, что у него не было "оправданной причины" для опоздания.

На соревнованиях в толкании ядра на Паралимпиаде-2020 украинский легкоатлет Максим Коваль бросил на 17,34 метра, а Александр Яровой — на 17,3 метра, заняв второе и третье места соответственно. Легкоатлет из Малайзии Мухаммад Зияд Золкефли толкнул ядро на 17,94 метра и был лидером.

Представитель IPC Крейг Спенс сообщил, что Золкефли и еще двое опоздавших спортсменов сказали, что не слышали "объявления или оно было на непонятном языке". Однако апелляция на это решение была отклонена.

Решение лишить Золкефли медали вызвало негативную реакцию в социальных сетях, в частности со стороны малайзийцев.

"Абсолютно позорно! Вы не должны были допускать спортсменов к соревнованиям, если они опаздывали. Не крадите у Зияда эту с таким трудом заработанную медаль с мировым рекордом", - сказал член парламента Малайзии Фахми Фадзил.

Министр молодежи и спорта Малайзии Ахмад Файзул Азуму заявил, что Национальному спортивному совету страны было приказано провести расследование. Он добавил, что "разочарован" решением лишить Золкефли медали.

"Спортсмены ждали пять лет, но их надежды и дух были разрушены задержкой даже на пять минут... это очень печально", - сказал он в сообщении местного новостного издания The Star.

Хештег #Ziyad стал трендом в социальных сетях, и пользователи начали массово критиковать украинского спортсмена Максима Коваля, который изначально завоевал серебро, однако затем был поднят до золота после дисквалификации малайзийского спортсмена.

Представитель IPC Крейг Спенс сказал, что после дисквалификации в интернете появились "очень оскорбительные" комментарии, большая часть которых была направлена против украинцев.

"Мне очень жаль. Правила есть правила. Решение было принято. Украинцы не виноваты в том, что малайзиец опоздал", - сказал Спенс.

Согласно правилам по легкой атлетике, если спортсмен опаздывает к первому колруму в установленное время, его не имеют права допустить к соревнованиям. Спортсмена могут допустить к старту под протестом, однако после проведения расследования технический делегат принимает решение о дисквалификации спортсмена с его результатом или этот результат фиксируется как официальный.

