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Падали с верхних полок в поезде, жаждали сладкого и проснулись звездами. История становления паралимпийских чемпионов Казахстана из первых уст

Также они рассказали о значимости наград.

Падали с верхних полок в поезде, жаждали сладкого и проснулись звездами. История становления паралимпийских чемпионов Казахстана из первых уст
Фото: Гульнара Джейлан©
Новости спорта Соревнования Паралимпиада
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Истории и длительность пути к золотым наградам Паралимпийских игр у казахстанцев Александра Колядина и Зульфии Габидуллиной разные. Совершенно разные, со своими неожиданными поворотами и высотой преград. Объединяют же их самоотдача, неизмеримые волевые качества и доказательство возможности расширения всех границ.

В интервью корреспонденту Vesti.kz герои озвучили значение своих триумфов, рассказали о памятных моментах и сохранившейся мотивации.

Колядин в 2018 году завоевал золотую медаль Паралимпийских игр. В Пхенчхане он стал лучшим в лыжных гонках на дистанции 1,5 километра "классикой", став первым в истории независимого Казахстана победителем зимних Игр.

"Сейчас настрой у меня уже на следующую Паралимпиаду. Ну так, некоторые люди здороваются, узнают. До сих пор еще помнят. Мои земляки сарыкольские (Костанайская область) иногда пересматривают соревнования. Звонят, рассказывают.

Начинался же тот день так же, ничего особенного. Задержали со стандартным обыском, когда из олимпийской деревни выезжали. Но надежда всегда умирает последней. Однако никто не знал. Медаль должна была быть по-любому. Настрой был на медаль, но никто не думал, что будет золотая".



Александр вспомнил забавную историю, которая предшествовала Олимпиаде.

"Еще до Пхенчхана, когда ехали в Алматы на поезде... Уже собрались, оделись, я был на верхней полке. Внизу другие спортсмены расположились. Не знаю, как-то так случилось, что упал прямо на стол к ним. Они испугались, да и я сам испугался. Первый раз в жизни так упал со второй полки

Говоря о карьере, мотивация всегда есть. Уже постепенно начинаю подготовку к следующим зимним Паралимпийским играм в Китае. Настроен только на победу.



А условия... Бывает, погода влияет. Скоро поеду в Алматы, буду менять протез и там буду тренироваться. Сейчас из-за карантина в нашем регионе, в Костанайской области, сложно тренироваться из-за локдауна. В выходные многое закрывается. По возможности тренируюсь в спортзале.

Из-за ограничений пока не было учебно-тренировочных сборов. Но обычно, когда проходят сборы, выкладываюсь по полной. Ничто не отвлекает, весь фокус на тренировке. Занимаешься только спортом, все направлено на улучшение техники, скорости, дыхания".

В завершение беседы спортсмен рассказал о значении наград, возвращении в день завоевания олимпийской медали. 



"Конечно, награды имеют значение, как показатель за все трудности и старания. А тот день я редко вспоминаю. Возвращаюсь только тогда, когда кто-то вспоминает, спрашивает. Я же помню, что в тот день каждый тренер подбадривал, направлял своего спортсмена, подсказывал, и много криков с разных сторон, но я помню, что слышал голос только своего тренера", - озвучил Колядин.

Зульфия Габидуллина также вошла в историю как первая обладательница "золота" Олимпиады. Правда, она первенствовала на летних Играх. В Рио (2016) она стала лучшей в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем.

"Я к своей победе шла 25 лет. Как отделился наш Казахстан, наша Республика. В 90-м году у меня были первые соревнования. В 91-м были первые республиканские соревнования.

Когда сказали, что она будет проходить раз в четыре года, я начала себя готовить. После первых побед  поняла, что спорт - это мое, мне стало интересно, начала заниматься. Потом в 2007 году у меня появился личный тренер Саттар Ергалиевич, который решил со мной заниматься, поверил в меня. Так прошло 25 лет, чтобы я дошла до главной победы.

Для меня, конечно, эта история очень большая, знаменитая. Мне кажется, если человек чего-то хочет добиться, он добивается, несмотря ни на что. Раньше не было тех условий, которые сейчас есть. Не было пандусов и двери были закрытые, узкие. Такси для инвалидов не было. Да ничего не было!



Приходилось своим ходом ездить на тренировки, приходилось добиваться, чтобы нас пускали на занятия. В бассейн мы начали ходить в 2000 году только - до этого нам не разрешали. Несмотря ни на что, если человек чего-то хочет, он добивается. Спустя время вспоминаешь все как сон. А может, даже еще и как главную гордость, потому что у тебя получилось.

Когда я поехала в Рио на Паралимпиаду, я не думала, что я займу первое место. Я думала о попадании хотя бы в тройку, потому что я была 4-5-я по рейтингу.

Очень большую роль сыграли сборы, которые у нас проводились. Признаться, до этого момента таких грандиозных УТС не проводилось. И когда мы были в Колорадо... Там было так замечательно, все так удобно. Я подумала: "Быть тут, на таких сборах, и не выиграть - стыдно". Улучшить хотя бы свои показатели, как говорит наш тренер, это уже результат. Наставник мой видел, что я делаю успехи, но специально не говорил мне, чтобы я этого не знала".

Вспоминая счастливый день, Зульфия отметила, что он не казался каким-то особенным. А вот после победы ей хотелось... сладкого.

"Я не знала, что день будет каким-то особенным. Предугадывал, конечно, мой тренер. Он же видел по результатам, что у меня получается, но на старте всегда бывает так: думаешь одно, а получается другое. Часто у меня мандраж, я пугаюсь постоянно всего, нервничаю, вот он меня старался успокоить, не давал возможности, чтобы я о чем-то думала, смешил, отвлекал, пока старта не будет.



Не давал, чтобы я уходила в себя и задумывалась, пугалась старта. Тренер у меня очень хороший, Саттар Ергалиевич, он знает мою психологию, знает, как ко мне подойти. Он, наверное, думал об этом, потому что он мне как-то сказал: "Я уже рассуждал, что ты первая будешь". Надеялся, а вот я - нет. Я не знала, что будет день таким особенным. Я не думала, что буду такой знаменитой, потому что паралимпийцам такого внимания, как олимпийцам, не уделяли в то время. Ожидала, что проплыву, а там посмотрим.

Никак не думала, что я на следующий день проснусь звездой. Я очень долго не могла поверить. Благодаря моему тренеру мы все-таки этого добились. И теперь все изменилось, и у меня так радуется душа, что сейчас все изменилось. Например, в Нур-Султане есть такой центр. Я всем говорю про наш центр, даже, можно сказать, хвастаюсь, что у нас есть такое.

Я очень рада, что много молодых людей пришли в спорт, сейчас все бурно развивается, все растут спортивно. Молодые очень заинтересовались, потому что двери открылись. После Паралимпиады у нас и пандус поменяли, и двери пооткрывались, и совсем другое отношение к паралимпийцам стало. С уважением стали относиться. Это очень приятно.

С Паралимпиадой, может, и серьезного такого не было в плане историй. Но есть эпизод один.

Я же в комплекции, постоянно на диете, и мне тренер не разрешал ничего сладкого есть. И когда мы ходили кушать, он говорил: "Зуля, не ешь, вот после соревнований покушаешь".

Я так терпела, и когда соревнования закончились, поехали в столовую, а там ничего сладкого не оказалось, даже кексов. Все на меня смотрят - у меня было такое расстроенное лицо, из-за чего надо мной смеялись. А мне было так обидно. Столько терпела, не смогла вкусняшек покушать. Такая смешная история.



А еще история есть, правда, не знаю, насколько связана с Паралимпиадой. Я в бассейне разминку делаю, и женщина с девочкой подходит, которой на вид лет 10-11: "Вот, доча, я тебе про эту тетю рассказывала". А она на меня смотрит и маме говорит: "А что, она живая, что ли?" А мама спрашивает: "Почему ты так говоришь?" Девочка ответила: "Ну, обычно про героев говорят, когда они умрут". И потом эта самая девочка писала сочинение, они мне отправили на телефон.
Надо было написать сочинение про олимпийцев и паралимпийцев. Она всякое изложила в тексте, добавив в конце: "Я очень рада, что видела ее вживую". 

Говоря о планах, Спортсменка с большой буквы держит в уме не только Токио, но и Олимпиаду в Париже (2024).

"Планы у меня есть. Когда достигаешь одних результатов, одного желания, потом идет другое. Человек не останавливается на чем-то. Он идет дальше. Эта победа сподвигла меня двигаться дальше, заниматься, я не останавливалась. Как многие говорят: "Ну что, выиграла, теперь можно дома сидеть". Нет, я не хочу сидеть дома, я хочу дальше заниматься, достигать побед.

Теперь я готовлюсь к Токио. Мне сейчас будет тяжело, потому что мне повысили класс, я не знаю, как это будет, но все равно буду стараться, буду работать над собой, дальше идти к победе. Когда выигрываешь одно, идешь к другому. Когда я выиграю Токио, я больше не буду думать о Токио, я уже составлю план на Паралимпиаду в Париже. Даже уже сейчас думаю об этом. Считаю, что Париж я еще осилить смогу.



Сейчас тренируюсь два раза в день. Во время карантина мы сидели дома, было очень тяжело, но я занималась в домашних условиях также по шесть часов в день. Двухразовая тренировка по два часа. У меня свой зал тренажерный.

Сейчас бассейн работает, мы ездим туда. Форму я немножко потеряла, чувствуется это, но буду стараться набирать - лишь бы вновь не закрыли бассейн. Карантин сказывается, но что поделать, надо беречь себя и других, чтобы не болеть. Пусть будет все временно, и поскорее бы он закончился.

Я сейчас часто вспоминаю свои победы, поражения, неудачи. Нередко меня приглашают на встречи, по Zoom они проходят. В общем, не забывают.

У меня в тренажерке есть стенд медалей. И когда я занимаюсь, смотрю на них, горжусь, что у меня получилось, что я смогла, что я до сих пор действующий спортсмен. Я очень люблю жизнь, люблю спорт, и что у нас все доступно - это очень радует.

Для меня все медали ценны, начиная с самой первой. Даже третье место для меня очень ценно, и я горжусь, что у меня в начале были бронзовые награды, потом вторые места, первые. Для меня медали все равные, и благодаря всем трофеям, всем трудностям, которые я преодолела, всем моим радостям, ощущаю себя, ощущаю успех и результаты труда".

Фото предоставлены Национальным паралимпийским комитетом.

 

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Паралимпийские игры Казахстан
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