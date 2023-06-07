© Первый международный успех казахстанского тенниса на колясках

В итальянском городе Альгеро завершился международный турнир по теннису на колясках серии ITF UNIQLO WHEELCHAIR TENNIS TOUR.

Впервые в истории казахстанского тенниса на колясках в престижном соревновании приняли участие наши спортсмены. Честь Казахстана защищали Евгений Быков и Фёдор Старыгин из Караганды, а также Дастан Неязов из Актобе.

Дастан стал финалистом второй сетки, где уступил итальянцу Алессандро Палону - 1:6, 1:6. До финала казахстанец обыграл достаточно сильных соперников: на старте был повержен швейцарец Дэвин Рюш - 6:4, 6:1, а затем в четвертьфинале и полуфинале были обыграны итальянцы.

Евгений и Федор дошли до 1/4 финала, где в упорной борьбе уступили оппонентам.

Напомним, что с 2022 года федерация тенниса Казахстана взяла курс на популяризацию и развитие тенниса на колясках и адаптивного тенниса в Республике Казахстан. Уже проведены первые чемпионат и кубок РК. Теннис на колясках является официальным паралимпийским видом спорта, соревнования по этому направлению проводятся на всех четыре турнирах серии "Большого шлема". Международная федерация тенниса также организует регулярный тур соревнований для теннисистов-колясочников – ITF Wheelchair Tennis Tour.

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