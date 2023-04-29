У Казахстана 14 медалей по итогам второго дня чемпионата Азии по пара дзюдо

На чемпионате Азии по пара дзюдо завершился второй день соревнований, сообщает пресс-служба казахстанской федерации. Турнир проходит в Астане.

Казахстанка Альфия Тлеккабыл стала чемпионкой в весовой категории 57 килограммов в классе J1. В полуфинале она одержала победу иппоном над своей соотечественницей Дилорам Дихановой, а в финале победила соперницу из Узбекистана Хосиаткхон Позилжанову.

Еще одним чемпионом Азии стал казахстанец Аманжол Жанбота, который выступал в категории 90 килограммов в классе J2. В полуфинале он одолел соперника из Ирана, а в финале встретился со своим соотечественником Галымжаном Смагулулым. В захватывающей схватке финала оба казахстанца показали свое мастерство и уровень подготовки.

Кроме того, Конкиев Ерлан (+90 кг, J2), Галымжан Смагулулы (90 кг, J2) и Бауыржан Арыстанбеков (90 кг, J1) завоевали серебряные медали, а Диханова Дилорам (57кг, J1), Куджулова Динара (70 кг, J1), Айтек Зауре (+70 кг, J1), Талгат Ажгалиев (+90 кг, J2) и Утепов Ерлан (90 кг, J1) стали бронзовыми призерами чемпионата Азии.

Напомним, что чемпионат Азии по пара дзюдо проходит в столице с 28 по 30 апреля. В первый соревновательный день Ергали Шамей (-73 кг, J1) и Даяна Федосова (-57 кг, J2) завоевали первое, Акмарал Науатбек (-52 кг, J2) второе и Олжас Оразалыулы (-73 кг, J2) третье места.

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