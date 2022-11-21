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Атырау - чемпион Казахстана! Как в Астане разыграли миллионы в волейболе сидя

Атырау - чемпион Казахстана! Как в Астане разыграли миллионы в волейболе сидя
©Turar Kazangapov/Tengrinews

Сборная Атырауской области выиграла чемпионат Казахстана по волейболу сидя - в финальной игре турнира фавориты в двухчасовой битве обыграли прямых конкурентов и заполучили титул, передает Tengri Sport. Вместе с Кубком и золотыми медалями триумфаторы получили солидные призовые - миллион тенге.

Решающий турнир национального чемпионата прошел в столичном Дворце единоборства имени Жаксылыка Ушкемпирова. На старт третьего этапа волейбольного турнира вышли девять команд, а в игры за медали пробились три сборные - команды из Атырауской, Мангыстауской и Кызылординской областей.

Это трио и разыграло места на подиуме. Команда Мангыстауской области не смогла остановить конкурентов из Атырауской, уступив со счетом 0:3, и заняла третье место. За первые две позиции развернулась настоящая супербитва: игрокам из Атырау противостояла сборная Кызылординской области.

Конкуренты выдали очень яркий матч, обмениваясь победами в партиях. В решающем сете кызылординцы выиграли в напряженной борьбе первую половину (8:7), но после смены сторон победные очки набрали волейболисты из западного региона. Финальный итог - 15:13.

Сборная Атырауской области - чемпион Казахстана! Ее лидер высказался о решающем матче.

"Очень напряженная игра, - делится эмоциями Бауыржан Сартаев, выигравший также номинацию среди лучших пасующих. - Отличный уровень организации турнира. Что скажу по финалу? Была настоящая мужская борьба. В обеих командах есть игроки национальной сборной. Думаю, поэтому и получилось все очень близко. Еще немного - все могло обернуться по-другому".

Казахстанская команда по волейболу сидя - уже в мировой элите, считает главный тренер национальной сборной Бауыржан Тахауов.

"Это новый вид спорта для Казахстана, но за небольшой срок мы достигли высоких мировых результатов, - рассказал Тахауов. - Огромное спасибо Паралимпийскому комитету Казахстана и Jusan Bank. Почему? Организовали не только турнир на высоком уровне с солидным фондом призовых, но еще и помогли с дебютной телетрансляцией финального турнира в Казахстане.

Представьте себе эмоции игроков, когда они знают, что их игру увидят родные и близкие. У нас ведь у каждого - своя история. Наш либеро, например, в 11 лет потерял обе ноги, а в 17 - пришел в спорт. Так вот он был совсем не готовым и не проплывал даже и 200 метров, но сейчас в бассейне может уверенно преодолеть свыше километра. Поэтому, всех призываю обратить внимание на спортивные клубы. Поможем, научим и подскажем".

Главный тренер признался, что хотел бы видеть в Казахстане почаще такую напряженную борьбу за чемпионство. Ему нужен прогресс ведущих игроков, ведь в планах - выход на Олимпиаду-2024.

"На прошедшем в Боснии и Герцеговине чемпионате мира мы заняли седьмое место. Могли подняться и выше, но сейчас все мысли о континентальном турнире, - поделился Тахауов. - Сборная Ирана выиграла чемпионат мира. На чемпионате Азии нам нужно занять второе место. Уровень и возможности конкурентов мы знаем, осталось - выполнить наши планы. Думаю, что нам это вполне по силам".

Финальный турнир по волейболу сидя в Астане прошел при поддержке Jusan Bank.

"Такие турниры показывают, что трудностей бояться не нужно, - считает PR-директор Jusan Bank Гаухар Керимова. - Это пример для саморазвития. Социальный лифт для людей с особыми потребностями. Когда мы решили поддержать чемпионат по волейболу сидя, то хотели показать, что возможности для реализации есть у каждого, независимо от потребностей. Если говорить о сотрудничестве, то мы очень вдохновлены этим проектом и деятельностью Национального паралимпийского комитета.

Генеральный секретарь Ерлан Сулейменов, это человек с неиссякаемым энтузиазмом, который знает, как развивать паралимпийский спорт. Мы видим, как наши паралимпийцы растут и поддерживаем их. Чтобы больше людей вдохновились, поверили в себя и начали заниматься спортом. Чтобы дети с особыми потребностями не сидели в четырех стенах, а могли социализироваться и найти свое предназначение".

Добавим, что во время национального турнира выявили не только лучшие команды, но и сильнейших игроков по номинациям:

Лучший атакующий - Пердебай Намуратов (Атырауская область).

Лучший блокирующий - Ерболат Алтаев (Мангыстауская область).

Лучший либеро - Куаныш Тажиков (Атырауская область).

Лучший пасующий - Бауыржан Сартаев (Атырауская область).

Лучший принимающий - Эрик Каскабаев (Кызылординская область).

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Метки:
Волейбол

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