Казахстан в шаге от победы на чемпионате мира по мини-футболу

Сборная Казахстана по мини-футболу в полуфинале чемпионата мира по мини-футболу обыграла Азербайджан - 3:2, передают Vesti.kz.

Ранее казахстанцы в плей-офф прошли по пенальти двух соперников - Чехию (3:3, 3:2) и Мексику (2:2, 2:1). А на групповой стадии наша команда одержала были победы над ОАЭ (2:1), Индией (16:0) и Ганой (7:0).

Финал данного турнира пройдет сегодня, 4 ноября, и начнется в 22:00. Казахстан сыграет в решающем матче с Румынией. Прямая трансляция будет доступна по следующей ссылке.

Отметим, что чемпионат мира по мини-футболу проводится с 2015 года, при этом турнир организован не под эгидой ФИФА, основателем является мировая федерация мини-футбола.

Нынешний состав казахстанской команды сформирован из карагандинской команды "Биосфера", которая является пятикратным чемпионом среди любителей. В этой команде сейчас выступает бывший защитник сборной Казахстана по футболу Александр Кислицын, а главным тренером является экс-нападающий сборной Казахстана по футзалу, бронзовый призер Евро-2016 Павел Таку.