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Как отдыхаем в мае 2023 года

Как отдыхаем в мае 2023 года
©pexels.com

Казахстанцев ждут длинные выходные в мае 2023 года с учетом трех государственных праздников, сообщают Vesti.kz.

В первый день месяца, 1 мая, страна будет отмечать Праздник единства народа Казахстана. В этом году дата выпала на понедельник, и с учетом последних дней апреля казахстанцы отдохнут три дня подряд (при пятидневной рабочей неделе).

День защитника Отечества, отмечаемый 7 мая, выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на 8 мая. Следующий праздник - День Победы - выпадает на вторник. Соответственно, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут четыре дня подряд - с 6 по 9 мая.

Всего в мае казахстанцев ждут 20 рабочих дней и 11 выходных (для пятидневной рабочей недели).

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