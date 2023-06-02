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Чемпионат Казахстана по бочча стартовал в Астане

Чемпионат Казахстана по бочча стартовал в Астане
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В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча – паралимпийскому виду спорта, популярному во всем мире. В церемонии открытия чемпионата принял участие председатель Сената Парламента, президент Казахстанской федерации бочча Маулен Ашимбаев.

Соревнования, для участия в которых прибыли около 50 спортсменов с инвалидностью из различных регионов страны, приурочены к Международному дню защиты детей.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев отметил, что за достаточно короткое время, благодаря слаженной работе команды Федерации, в крупных городах по всей стране были открыты секции-филиалы.

Обращаясь к участникам турнира, спикер Сената отметил важность их вклада в популяризацию массового спорта, развитию которого в нашей стране уделяется пристальное внимание со стороны Главы государства. Комплексная работа по поддержке граждан с особыми потребностями и созданию безбарьерной среды, в которой комфортно должен чувствовать себя каждый человек - одна из важнейших задач повестки реформ Президента страны.

"В настоящее время в стране создаются условия для формирования инклюзивной, безбарьерной среды. Формируется прочная институциональная основа. Этому вопросу особое внимание уделяет Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. По поручению Президента страны, ведется большая работа в этом направлении. Создаются условия для получения детьми и взрослыми с инвалидностью качественного образования, медицинских услуг и занятий спортом. Уверен, что развитие инклюзивных видов спорта внесет вклад в создание общества равных возможностей", - отметил Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената обратил внимание на то, что Бочча - это быстроразвивающийся вид спорта, относительно новый для Казахстана. Тем не менее, за прошедшие два года работы Казахстанская Федерация Бочча уже имеет определенные достижения.

"В этом году мы официально стали членами Международной федерации. Это открывает путь к участию наших спортсменов в крупнейших международных соревнованиях. Стоит амбициозная цель участвовать в Паралимпийских играх в предстоящие годы. На сегодняшний день у нас уже сформирована Национальная сборная по Бочча. По итогам этого Чемпионата сборная пополнится новыми спортсменами. Для меня большая честь быть частью этой креативной и дружной команды. Уверен, общими усилиями мы многое сделаем для развития инклюзивных видов спорта в стране", - сказал Ашимбаев.

Председатель Сената также подчеркнул, что палата продолжит оказывать спортсменам необходимую поддержку.

Чемпионат Казахстана по бочча стал центром притяжения более 400 детей и взрослых с инвалидностью, из которых 47 человек - участники Чемпионата. Гостями турнира стали известные общественные деятели, лидеры общественного мнения, поддерживающие инклюзию и адаптивный спорт. Победители Чемпионата попадут в национальную сборную, которая затем будет представлять Казахстан на международных соревнованиях - челленджерах, Паралимпийских и Азиатских Паралимпийских играх.

Бочча - спортивная игра с мячами, в которой принимают участие люди с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата. С 1984 года этот вид спорта входит в программу Паралимпийских игр. В марте 2023 года казахстанская федерация официально стала членом Международной федерации бочча - Boccia International Sports Federation (BISFed).

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