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Одна из самых красивых волейболисток Казахстана получила предложение сняться в порно

Спортсменка написала об этом в социальных сетях.

Одна из самых красивых волейболисток Казахстана получила предложение сняться в порно
Кристина Карапетян. Фото из личного архива спортсменки
Новости спорта Другие
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Волейболистка сборной Казахстана из ВК "Алматы" Кристина Карапетян получила предложение сняться в порно за 3 миллиона тенге. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram, передает корреспондент Vesti.kz.

Спортсменка опубликовала скриншот переписки, где она поинтересовалась некоторыми деталями съемок. По словам Карапетян ситуация ее повеселила, но сниматься в фильмах для взрослых она не собирается. 


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Держу в руках мяч, а могла бы ❌????й Каждое утро я выпиваю стакан воды, проговаривая определенные установки на день. Одна из них: «предложения о сотрудничестве сыпятся ко мне со всех сторон» . Вот вам пожалуйста. Насыпали ???? Предложили сняться в порно за 3 млн тенге ~ 545 тыс.рублей ~ 7 000 $ . Специально для вас, мои любознательные, я узнала, что это цена за ролик ???? Полистайте карусель, там ещё есть один вопрос, созревший в некоторых головах ???? Меня очень повеселила вся эта ситуация. Во-первых, мои установки работают ????неважно с какой стороны пришло предложение , но оно же пришло ?! Во- вторых, астролог мне сказала, что карьера моя вне спорта тоже должна быть связана с работой в команде, т.к. мне очень сложно будет выстроить бизнес одной. И тут, хоооопа, коллективная работа ???? В - третьих, в тысячный раз убедилась, что Вселенная изобильна ???? Осталось только понять, почему мне прилетело такое неэкологичное предложение ???? Всеми силами сейчас лечу свою ножку, чтобы получать удовольствие держа в руках мяч ????, а не ...???? Фото by @orlova_studio ???? Форма @macron.store.almaty ???? #вселеннаяслышит#вселеннаябезгранична#волейболистки#volleygirls#volleylife#volleyplayer#brazzers

Публикация от SPORT | МОТИВАЦИЯ | КРАСОТА (@krisik___karapetyan)

Добавим, что в Казахстан Карапетян переехала из России несколько лет назад. Выступала за "Иртыш-Казхром" и "Жетысу", а с нынешнего сезона играет за ВК "Алматы". Ее неоднократно признавали самой сексуальной волейболисткой Казахстана.

 

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Метки:
Карапетян Кристина Девушки в спорте

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