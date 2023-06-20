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В штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр 2024 года произошел обыск

В штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр 2024 года произошел обыск
©paris2024.org

Организаторы Олимпийских игр 2024 года в Париже сообщили о проведении полицией обыска в штаб-квартире оргкомитета, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подробности произошедшего не раскрываются.

"В настоящее время в штаб-квартире оргкомитета проводится обыск. Оргкомитет ОИ-2024 полностью сотрудничает со следователями, чтобы облегчить их расследование", - говорится в заявлении.

"На данный момент нам больше нечем поделиться", - заявил о данной ситуации Reuters представитель оргкомитета.

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Метки:
Олимпиада-2024 Париж

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