Разведка во Франции решила "ориентировать сенсоры" на граждан Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана

Во Франции могут изменить формат церемонии открытия Олимпийских игр или отменить ее из-за высокой террористической угрозы на территории страны, передает Tengri Sport.

По сведениям Europe 1, ранее представители спецслужб должны были встретиться с министром внутренних дел Франции Жеральдом Дарманеном для обсуждения вопроса проведения церемонии открытия Олимпиады.

Главное управление внутренней безопасности Франции озадачено террористической угрозой на территории республики на фоне теракта в "Крокус Сити Холле" в России. Внутренняя разведка страны полагает, что нынешний формат парада спортсменов на реке Сена представляет определенные риски.

"В течение последней недели среди выходцев из Центральной Азии, за которыми мы обычно следим, очень много людей. Поэтому французская разведка решила массово ориентировать свои сенсоры на граждан Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана", - добавляет издание.

Редакция Tengri Sport направила устный запрос в Министерство иностранных дел Казахстана (МИД), по их словам, официально информация не подтверждается.

"Официально от французских властей не было никаких заявлений по данному вопросу", - заявили в МИД.

Церемония открытия Олимпийских игр должна состояться 26 июля 2024 года. Игры пройдут в Париже с данного дня по 11 августа.