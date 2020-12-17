Россия отстранена от международных соревнований на два года

Российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Как отмечается в сообщении, CAS смягчил санкции WADA в отношении российского спорта. Вместо четырех лет Россия будет отстранена на два года.

Также РУСАДА должно выплатить WADA взнос в размере одного миллиона 270 тысяч долларов в качестве компенсации расходов, понесенных WADA с января 2019 года до даты принятия решения.

Исполком WADA в декабре 2019 года признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и единогласно согласился с рекомендацией комитета по соответствию (CRC) отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA. WADA после получения уведомления от РУСАДА о несогласии с решением исполкома обратилось в CAS.