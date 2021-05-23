Казахстанская легкоатлетка завоевала лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио

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Легкоатлетка Жанна Мамажанова завоевала олимпийскую лицензию на участие в Олимпиаде в Токио, сообщает Olympic.kz.
Успеха спортсменка добилась в марафоне, выиграв забег в Австрии. Мамажанова преодолела дистанцию за 2 часа 29 минут 1 секунду. Олимпийский норматив в этой легкоатлетической дисциплине равен 2 часа 29 минут 30 секунд. Второе место на турнире заняла чешка Тереза Хрочова, а замкнула тройку лучших Ханна Линдхольм из Швеции.
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