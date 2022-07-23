Олимпиада в четвертый раз в истории может пройти в Лондоне

Мэр Лондона Садик Хан сообщил, что его администрация ведет работу над подачей заявки о проведении в Лондоне летних Олимпийских игр 2036 года, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он отметил, что Олимпиада должна стать самой экологичной в истории.

"Мы работаем над планом по возвращению Олимпийских игр в Лондон. За последние несколько дней мы увидели последствия изменения климата в связи с жарой и пожарами. Что нам нужно, так это убедиться, что будущие Игры будут экологичными. Сейчас мы работаем над планом, чтобы провести самые экологичные Игры", - цитирует Хана Sky Sports.

"Самое замечательное в Лондоне то, что вы не тратите углерод на строительство новых стадионов, новых мест для катания на велосипеде, новых мест для плавания, потому что у нас есть все необходимое. Так что следите за этим пространством", - добавил он.

Последний раз Лондон принимал Олимпиаду в 2012 году. В случае одобрения заявки город в четвертый раз станет хозяином летних Олимпийских игр.

Напомним, в 2024 году летняя Олимпиада пройдет в Париже (Франция), в 2028-м - в Лос-Анджелесе (США), а в 2032-м - в Брисбене (Австралия).

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