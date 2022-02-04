 7wHEWsUa4yjmNvaQ0k9kQNJH8fBjNLITXbDYfHCw
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz Расписание выступлений казахстанцев на ОИ-2022
Зимняя Олимпиада Футзал Бокс MMA Футбол Борьба Хоккей Теннис Атлетика Другие Еще
Зимняя Олимпиада Олимпиада-2020
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Олимпиада-2028 может пройти без футбола

Олимпиада-2028 может пройти без футбола
©Reuters
Новости спорта Олимпиада

Футбол могут убрать из программы летних Олимпийских игр. Это произойдет в том случае, если чемпионаты мира будут проходить раз в два года, сообщает Telegraph.

Согласно предварительному списку видов спорта, представленного Международным олимпийским комитетом (МОК) на Олимпиаду-2028, футбол отмечен особым примечанием. Это значит, что МОК намерен отслеживать вероятное изменение календаря международных матчей.

Отмечается, что сторонником проведения чемпионатов мира через каждые два года выступает глава ФИФА Джанни Инфантино. По мнению функционера, такая периодичность позволит улучшить экономические показатели деятельности ФИФА. Кроме того, дополнительные доходы позволят увеличить финансирование с нынешнего уровня в шесть миллионов долларов за цикл до 25 миллионов.

Напомним, чемпионаты мира по футболу проводятся раз в четыре года. В 2022 году мировое первенство примет Катар, а через четыре - сразу три страны (США, Канада и Мексика).


Летние Олимпийские игры также проходят раз в четыре года. В 2024 году Олимпиада пройдет в Париже, а в 2028-м - в Лос-Анджелесе.

Добавим, что футбол в программе летних Олимпийских игр представлен с 1900 года. Самой титулованной сборной является Венгрия, завоевавшая три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Действующим чемпионом является команда Бразилии, одолевшая в финале игр в Токио сборную Испании (2:1).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Футбол Олимпиада ФИФА УЕФА

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 12:10
Олимпиада
Олимпиада-2028 может пройти без футбола Олимпиада-2028 может пройти без футбола
29 января, 15:11
Олимпиада
"Почувствуйте разницу". Олимпийскую форму Казахстана и Кыргызстана обсуждают в Сети "Почувствуйте разницу". Олимпийскую форму Казахстана и Кыргызстана обсуждают в Сети
10 декабря, 21:39
Олимпиада
Казахстанские боксеры могут остаться без Олимпиады. Подробности Казахстанские боксеры могут остаться без Олимпиады. Подробности
5 декабря, 12:16
Казахстанец взял медаль на ЧМ в новой олимпийской дисциплине Казахстанец взял медаль на ЧМ в новой олимпийской дисциплине
21 октября, 11:18
Олимпиада
На что живет Серик Сапиев? Чемпион рассказал о "казахском бизнесе" после завоевания золота Олимпиады На что живет Серик Сапиев? Чемпион рассказал о "казахском бизнесе" после завоевания золота Олимпиады
10 октября, 19:25
Олимпиада
Индия хочет подать заявку на проведение летней Олимпиады-2036 Индия хочет подать заявку на проведение летней Олимпиады-2036
30 сентября, 17:57
Олимпиада
"Лучше поздно, чем никогда". Демьяненко - о расследовании скандального боя Левита на Олимпиаде-2016 "Лучше поздно, чем никогда". Демьяненко - о расследовании скандального боя Левита на Олимпиаде-2016
23 сентября, 18:54
Борьба
Олимпийский чемпион по вольной борьбе дисквалифицирован на четыре года Олимпийский чемпион по вольной борьбе дисквалифицирован на четыре года
8 сентября, 23:20
Олимпиада
МОК отстранил Северную Корею от участия в Олимпиаде-2022 МОК отстранил Северную Корею от участия в Олимпиаде-2022

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus