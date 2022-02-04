Олимпиада-2028 может пройти без футбола

Футбол могут убрать из программы летних Олимпийских игр. Это произойдет в том случае, если чемпионаты мира будут проходить раз в два года, сообщает Telegraph.

Согласно предварительному списку видов спорта, представленного Международным олимпийским комитетом (МОК) на Олимпиаду-2028, футбол отмечен особым примечанием. Это значит, что МОК намерен отслеживать вероятное изменение календаря международных матчей.

Отмечается, что сторонником проведения чемпионатов мира через каждые два года выступает глава ФИФА Джанни Инфантино. По мнению функционера, такая периодичность позволит улучшить экономические показатели деятельности ФИФА. Кроме того, дополнительные доходы позволят увеличить финансирование с нынешнего уровня в шесть миллионов долларов за цикл до 25 миллионов.

Напомним, чемпионаты мира по футболу проводятся раз в четыре года. В 2022 году мировое первенство примет Катар, а через четыре - сразу три страны (США, Канада и Мексика).

Летние Олимпийские игры также проходят раз в четыре года. В 2024 году Олимпиада пройдет в Париже, а в 2028-м - в Лос-Анджелесе.

Добавим, что футбол в программе летних Олимпийских игр представлен с 1900 года. Самой титулованной сборной является Венгрия, завоевавшая три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Действующим чемпионом является команда Бразилии, одолевшая в финале игр в Токио сборную Испании (2:1).