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В Казахстане увеличили пожизненные выплаты призерам ОИ и ЧМ

В Казахстане увеличили пожизненные выплаты призерам ОИ и ЧМ
©РИА Новости

Казахстанским призерам Олимпийских игр и чемпионатов мира, а также их тренерам в четыре раза увеличили пожизненные ежемесячные выплаты, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Согласно изменению, внесенному в постановление правительством страны пожизненное ежемесячное материальное обеспечение выплачивается спортсменам и тренерам в следующих размерах:

1) спортсменам, завоевавшим звание чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта, - 100 месячных расчетных показателей;

2) тренерам, подготовившим спортсменов, завоевавших звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта, - 100 месячных расчетных показателей", - говорится в документе.

Ранее, в 2021 году, спортсменам и тренерам выплачивали 24 МРП.

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Метки:
Олимпиада Казахстан

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