Казахстан завоевал олимпийскую квоту на чемпионате мира

Казахстанка Асем Орынбай выступила в финале чемпионата мира по стендовой стрельбе в Дохе (Катар), передают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Орынбай стала финалисткой в дисциплине "скит", заняв пятое место среди восьми участниц решающего раунда.

Весь пьедестал почёта заняли представительницы Китая. Золото завоевала Цзян Итин, серебро досталось Чэ Юйфэй, а бронзовой призёркой стала Цзян Чаоюй. Четвёртое место заняла Моника Штибрава из Словакии.

Несмотря на пятый результат, Орынбай вошла в число спортсменок, выполнивших норматив для завоевания олимпийской квоты. Согласно регламенту квалификации на Игры-2028, на чемпионате мира в каждой индивидуальной дисциплине разыгрываются три путёвки, при этом одна страна может получить не более одной квоты.

И поскольку первые три места заняли спортсменки из Китая, оставшиеся две квоты перешли представительницам Словакии и Казахстана.

Завоёванная квота является неименной.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе (США). Церемония открытия состоится 14 июля, а церемония закрытия запланирована на 30 июля.

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