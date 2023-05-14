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Знаковые футбольные события воскресенья по версии Olimpbet

Знаковые футбольные события воскресенья по версии Olimpbet
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15 мая "Барселона" досрочно может стать недосягаемой для конкурентов в Примере, а "Манчестер Сити" с "Арсеналом" продолжат заочный спор за чемпионство в английской Премьер-лиге.

Ла Лига. 34-й тур. "Эспаньол" – "Барселона". 15 мая, 01:00 (время Астаны)

"Блауграна" невероятно близка к тому, чтобы спустя четыре года вернуть себе звание чемпиона Испании. Причем обеспечить себе титул "Барса" может досрочно, уже за четыре тура до окончания сезона в Ла Лиге.

Символично, что "золотым" для "сине-гранатовых" имеет все шансы стать матч с соседями из "Эспаньола". Это, конечно, не "Реал" или "Атлетико" и даже не "Атлетик" с "Валенсией", но соперник тоже очень серьезный. А разве в дерби может быть иначе?

В планы "попугаев" чествование земляков точно не входит, ведь помимо принципиальности, для "Эспаньола" матч с каталонскими земляками имеет крайне важное турнирное значение. Команда Луиса Гарсии по итогам 33-х туров находится в зоне вылета из Примеры и в случае поражения от "Барселоны" еще сильнее усугубит свое положение.

"Барса" же, даже если не выиграет в ближайшем туре, всего лишь отсрочит свою коронацию. Тем не менее, эксперты Olimpbet практически не сомневаются в том, что команда Хави Эрнандеса оформит титул в родном городе, пусть и не на своем стадионе: П1 – 4.99, Х – 4.09, П2 – 1.7.

Однако не лишним будет напомнить, что два предыдущих очных матча между "Барселоной" и "Эспаньолом" победителя не выявили, в том числе и встреча первого круга чемпионата-2022/23, завершившаяся ничьей 1:1.

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АПЛ. 36-й тур. "Эвертон" – "Манчестер Сити". 14 мая, 19:00

Лидеру АПЛ предстоит выезд в Ливерпуль, и хотя не в гости к одноименному клубу, но от этого не менее сложный. "Горожанам" будет противостоять "Эвертон", отчаянно сражающийся за право остаться в Премьер-лиге на будущий сезон.

Довольно неожиданно разгромив в 35-м туре "Брайтон", "ириски" смогли подняться из зоны вылета. Однако в случае поражения от "Манчестер Сити" они запросто могут снова туда упасть. Так что для "Эвертона" домашний бой с МС имеет важнейшее значение.

Но и для команды Пепа Гвардиолы этот матч отнюдь не проходной: ей бы поскорее оформить очередной титул в АПЛ, чтобы переключить все силы на достижение ещё ни разу не взятой высоты – победы в Лиге чемпионов. Так что футболистам "Ман Сити" мотивации занимать тоже не надо.

Аналитики Olimpbet практически не сомневаются в том, что "горожане" увезут три очка с "Гудисон Парка": П1 – 8.25, Х – 5.37, П2 – 1.37. А вероятность гола в исполнении Эрлинга Холанда котируется почти на том же уровне, что и победа гостей – кэфом 1.57.

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АПЛ. 36-й тур. "Арсенал" – "Брайтон". 14 мая, 21:30

Осечки лидера с нетерпением ждет и с огромной радостью будет готов ею воспользоваться "Арсенал", которому предстоит встреча с чрезвычайно нестабильным "Брайтоном". Тот может одолеть "Челси", но затем уступить "Ноттингему", победить "Манчестер Юнайтед", после чего с треском провалиться в домашнем матче с "Эвертоном", битым в прошлом туре со счетом 5:1.

"Канонирам" непременно стоит учесть, что в текущем сезоне "Брайтон" лишь однажды проиграл два матча подряд, хотя если лондонцы не справятся с коллективом Роберто де Дзерби, о чемпионской гонке с "Манчестер Сити" точно можно будет уже забыть.

А еще "оружейники" должны помнить, что они отдали "Брайтону" два последних домашних матча, правда, победили в выездной встрече первого круга со счетом 4:2.

Самый популярный букмекер в Казахстана полагает, что команда Микеля Артеты выиграет у "чаек" и второй матч сезона: П1 – 1.78, Х – 4.19, П2 – 4.29. Серьезный перевес хозяев прогнозируется экспертами Olimpbet и по угловым: П1 – 1.52, Х – 9.5, П2 – 3.2.

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