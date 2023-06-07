Заруба "Атырау" с "Кайратом" и другие кубковые четвертьфиналы

В среду определятся полуфиналисты Olimpbet-Кубка Казахстана по футболу. Самый популярный букмекер страны проанализировал эти четыре матча и дал свои коэффициенты.

Olimpbet-Кубок Казахстана. 1/4 финала. Ответные матчи.

"Атырау" (Атырау) – "Кайрат" (Алматы). 7 июня, 19:00 (время Астаны)

Первый матч – 1:1.

Самое интригующее противостояние, которое может завершиться каким угодно исходом, и он при этом не станет неожиданным.

Удивительно нестабильные "кайратовцы" в домашнем матче впервые в кубковой истории взаимоотношений не смогли обыграть "Атырау", довольствовавшись только ничьей.

Однако "нефтяников" вряд ли можно считать безоговорочным фаворитом ответной встречи, пусть и проведут ее они в родных стенах.

Вот и эксперты Olimpbet полагают, что шансы "Кайрата" на победу в Атырау предпочтительнее, чем у хозяев: П1 – 2.95, Х – 3.2, П2 – 2.39. А наиболее вероятный счет, по мнению букмекеров, снова ничья 1:1 – с кэфом 5.8.

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"Кызыл-Жар" (Петропавловск) – "Ордабасы" (Шымкент). 7 июня, 17:00

Первый матч – 0:2

"Ордабасы" сделал себе неплохой задел перед визитом на Север страны, выиграв на своем поле со счетом 2:0.

К тому же в пользу шымкентцев говорит и совсем свежий опыт успешного противостоянию "Кызыл-Жару" в Петропавловске. 28 мая, в рамках 11-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана, "Орда" добилась выездной победы 1:0, забив решающий гол уже в компенсированное время.

Однако все это совсем не говорит о том, что у команды Али Алиева вообще нет шансов на итоговый успех по сумме двух встреч. Да, "Кызыл-Жар" в последнее время заметно просел по результатам, но игрового кризиса у петропавловцев не наблюдается, так что их вполне может прорвать в ответном кубковом четвертьфинале.

Впрочем, самый надежный букмекер Казахстана не считает северян фаворитами даже домашнего матча: П1 – 2.75, Х – 3.05, П2 – 2.65.

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"Туран" (Туркестан) – "Астана" (Астана). 7 июня, 17:00

Первый матч – 0:2

В этой паре фаворит был очевиден сразу же после жеребьевки. А в первом матче 1/4-й финала Olimpbet-Кубка Казахстана сильнейший клуб страны лишь подтвердил свое превосходство над единственным представителем первой лиги, добравшимся до этой стадии турнира.

"Астана" образца 2023 года – это в первую очередь забота о защите своих ворот. Самый любимый счет команды Григория Бабаяна – 1:0. А уже если столичный клуб забил два "сухих" мяча, то ликвидировать такой дефицит сопернику вряд ли представляется возможным.

Особенно с учетом того, что он выступает дивизионом ниже и будет принимать действующего чемпиона страны не в родном Туркестане, а в Шымкенте. И коэффициенты Olimpbet наглядно это подтверждают: П1 – 7.01, Х – 4.11, П2 – 1.46.

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"Шахтер" (Караганда) – "Тобол" (Костанай). 7 июня, 20:00

Первый матч – 0:2

Пожалуй, никакой интриги нет уже и в этом споре. "Тобол" одержал в Костанае уверенную победу над "Шахтером" и спокойно может отправляться в Караганду.

"Комбайнеры" преодолели затяжной спад и выиграли уже три матча подряд в Olimpbet-Чемпионате. "Горняки" же по-прежнему выступают не слишком удачно и не могут выбраться из опасной зоны.

Впрочем, "Шахтер" всегда считался кубковой командой, поэтому будем надеяться, что коллектив Игоря Солошенко приложит все силы, чтобы интерес к ответной встрече с "Тоболом" не пропадал до самого финального свистка.

Аналитики Olimpbet не видят явного фаворита в карагандинском матче, отдавая небольшое предпочтение гостям из Костаная: П1 – 2.94, Х – 3.04, П2 – 2.49.

А пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в "Платежи", открыть вкладки "Все", "Другое" и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.

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