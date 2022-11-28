Заключительный игровой день второго тура ЧМ-2022: 4 матча в группах G и Н

Победит ли Бразилия неудобного соперника, возьмет ли Португалия реванш у Уругвая и чем завершится битва неудачников чемпионатов мира?

Камерун - Сербия (16:00)

Обе команды неудачно провели свои матчи первого тура на ЧМ-2022. Но если поражение Сербии от Бразилии было вполне ожидаемо и даже прогнозируемо, то от Камеруна во встрече со Швейцарией ждали намного большего. Тем более после громкого заявления легенды "Неукротимых Львов" Самуэля Это`О о том, что они, ни больше ни меньше, выиграют мундиаль в Катаре. Но камерунцы крайне неубедительно смотрелись в игре с "Крестоносцами", побив свой же собственный антирекорд - проиграли восьмой кряду матч на чемпионатах мира.

У "Белых Орлов" столь удручающей серии поражений нет, однако им тоже особо нечем похвастаться на планетарных первенствах. С тех пор как сборная Сербии стала выступать самостоятельной командой, она ни разу не смогла преодолеть групповой этап ЧМ. Поражение любой из сторон ставит крест на ее шансах пробиться в плей-офф турнира в Катаре, а ничейный исход не устроит никого. Так что нас наверняка ждет игра от ножа: П1 – 5.23, Х – 3.72, П2 – 1.77 - кэфы на игру от лучшего букмекера Казахстана.

Южная Корея - Гана (19:00)

Ни "Азиатским Тиграм", ни "Черным Звездам" не удалось победить на старте ЧМ-2022, но обе сборные произвели очень приятное впечатление в первом туре. Южная Корея ни в чем не уступала Уругваю, поделив очки с грозными южноамериканцами, а Гана, хотя и проиграла Португалии, совсем не заслуживала поражения в матче с "европейскими бразильцами" и вполне могла спастись в концовке той встречи.

Это будет дебютная встреча сборных Южной Кореи и Ганы на официальном уровне, прежде эти соперники четырежды противостояли друг другу лишь в товарищеских матчах, одержав в них по две победы.

Последний раз обе эти команды синхронно выходили в плей-офф мундиаля 12 лет назад, на ЧМ-2010. Примечательно, что на турнире в ЮАР они поочередно стали жертвами одной и той же сборной - уругвайской, корейцы уступили ей в 1/8 финала, ганцы - в 1/4. Сейчас все трое собрались в одной группе, и азиатам удалось не уступить южноамериканцам. А "Черным Звездам" еще только предстоит встретиться с "Небесными Олимпийцами", и для того, чтобы их дуэль имела смысл для африканцев, им никак нельзя проигрывать азиатам: П1 – 2.7, Х – 3.16, П2 – 2.96.

Бразилия - Швейцария (22:00)

"Кудесники мяча" произвели роскошное впечатление своей стартовой игрой на ЧМ-2022. Сборную Сербии бразильцы "вынесли" в одну калитку, и скромный итоговый счет того матча (2:0) весьма обманчив - "пентакампеоны" владели подавляющим преимуществом и должны были побеждать намного крупнее. Возможно, дружина Тите решила не растрачивать всю голевую обойму на "Белых Орлов" и приберечь забитые мячи на игру с "Крестоносцами", чтобы впервые обыграть ее в рамках мундиаля. В это трудно поверить, но Бразилия еще ни разу не побеждала Швейцарию на чемпионатах мира: два матча - два ничейных результата. Так было и на домашнем для южноамериканцев планетарном первенстве 1950 года (2:2), и на предыдущем форуме, ЧМ-2018 в России (1:1). Да и вообще швейцарцы для бразильцев крайне неудобные соперники: из девяти матчей за всю историю противостояния "Кудесники мяча" выиграли всего три, в двух уступили, а чаще всего они играли между собой вничью - в четырех случаях. Чем завершится их юбилейная, десятая встреча? Самая широкая линия на эту игру - у Olimpbet: П1 – 1.49, Х – 4.49, П2 – 7.39.

При всем богатстве выбора атакующих игроков Бразилия может понести серьезную потерю и недосчитаться своего главного нападающего - Неймар получил повреждение в игре с Сербией, и его участие в матче со Швейцарией под вопросом. Да, у "пентакампеонов" есть кому забивать и без форварда ПСЖ, однако само нахождение Неймара на поле придает уверенности его партнерам по команде, а как на них скажется его возможное отсутствие - предсказать невозможно.

Португалия - Уругвай (01:00)

Очень интересная встреча приблизительно равных по силам и возможностям соперников. У Португалии есть в распоряжении один из лучших футболистов современности Кришитиану Роналду - единственный, кому удалось забить на пяти мундиалях. Однако по общему уровню исполнителей и командным взаимодействиям Уругвай вряд ли уступает "европейским бразильцам". В рейтинге ФИФА соперников разделяют всего пять позиций, и если по этому показателю небольшое преимущество имеют португальцы, то единственная встреча в рамках мировых первенств между ними завершилась победой уругвайцев. А случилась она, между прочим, совсем недавно, в 1/8 финала ЧМ-2018, и многие из участников того матча, к слову, по-прежнему в строю и сыграют друг с другом уже в Катаре. Сейчас Роналду и Ко вполне устроит и ничейный исход, тогда как Суаресу сотоварищи ни в коем случае нельзя проигрывать - в случае поражения их перспективы на выход из группы станут туманными. Самая широкая линия на матч - здесь.

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