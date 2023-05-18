Вторые полуфиналы Лиги Европы и Лиги конференций - в аналитике Olimpbet

В ночь с четверга на пятницу станут известны финалисты сразу двух важных европейских турниров.

Лига Европы. 1/2 финала. Ответные матчи. "Севилья" (Испания) – "Ювентус" (Италия). 19 мая, 01:00 (время Астаны).

Первый матч - 1:1

В первом матче испанцы смотрелись гораздо выразительнее итальянцев: владели инициативой, регулярно создавали опасные моменты, закономерно повели в счете и уже готовились праздновать в Турине победу.

Но "Ювентус" в своих лучших традициях сумел отыграться в самой концовке. Вернее, уже по истечении даже компенсированного времени – на 97-й минуте. И если до гола Федерико Гатти "Севилья" смотрелась абсолютным фаворитом противостояния, то после него шансы соперников на общий успех практически выровнялись.

"Красным" нанесен серьезный психологический удар, "бьянконери" же, напротив, получили огромный положительный заряд и отправляются на Пиренеи в приподнятом настроении.

Однако эксперты Olimpbet по-прежнему считают команду Хосе Луиса Мендилибара фаворитом испано-итальянского противостояния, причем как по сумме двух встреч (Проход: "Севилья" – 1.75. Проход: "Ювентус" – 2.05), так и ответной игры (П1 – 2.48, Х – 3.29, П2 – 3.04).

Сам же матч на арене "Рамон Санчес Писхуан" ожидается "низовым": Тот (2.5) М – 1.73, Б – 2.19.

"Байер" (Германия) – "Рома" (Италия). 19 мая, 01:00.

Первый матч – 0:1.

Через внутренние чемпионаты "Байеру" и "Роме" не попасть на следующий сезон в ЛЧ. Но есть вариант сделать это путем победы в Лиге Европы, для чего осталось успешно провести всего два матча.

"Волки" сделали себе небольшую фору в домашней полуфинальной игре, одолев "аспириновых" с минимальным перевесом 1:0. Однако это не тот счет, с которым спокойно можно ехать на ответную встречу в Леверкузен.

Впрочем, не стоит забывать, кто тренирует римлян – Жозе Моуринью. А все команды, с которыми когда-либо работал "Особенный", славятся тем, что умеют сохранять добытое преимущество.

Вот и аналитики Olimpbet полагают, что у итальянского клуба заметно больше шансов на итоговый успех в двухраундовом сражении с представителем Бундеслиги: проход "Байера-04" – 2.57, проход "Ромы" – 1.49. При этом, как ни парадоксально, фаворитом ответного матча считаются как раз леверкузенцы: П1 – 2.09, Х – 3.42, П2 – 3.77.

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Лига конференций. 1/2 финала. Ответные матчи. "АЗ Алкмар" (Нидерланды) – "Вест Хэм Юнайтед" (Англия). 19 мая, 01:00.

Первый матч – 1:2.

Голландцы открыли счет в лондонском матче и выиграли первый тайм. Но после перерыва "молотобойцы" сначала выровняли положение, а затем и забили победный гол.

Теперь "Вест Хэм" на один мяч к финалу ближе, чем АЗ, но это совсем не значит, что "сыровары" утратили шансы пройти дальше. В текущем розыгрыше Лиги Европы клуб из Алкмара не потерял ни одного очка на своем поле, выиграв все восемь матчей турнира.

С другой стороны, англичане вообще еще ни разу не уступили в этом еврокубковом сезоне – 12 побед и одна ничья.

Самый надежный букмекер Казахстана полагает, что у коллектива Дэвида Мойеса перспективы добраться до решающего матча Лиги конференций намного более радужные: проход: "АЗ Алкмар" – 3.35, проход: "Вест Хэм Юнайтед" – 1.31. А что касается конкретно ответного матча, то в нем эксперты Olimpbet фаворита не видят: П1 – 2.62, Х – 3.48, П2 – 2.73.

"Базель" (Швейцария) – "Фиорентина" (Италия). 19 мая, 01:00.

Первый матч – 2:1.

"Фиалки" здорово начали домашний матч против гостей из Швейцарии, однако к финальному свистку игры во Флоренции не смогли удержать даже ничейный счет. И теперь, после гостевой победы в Италии, именно "Базель" считается фаворитом в сражении с "Фиорентиной" (Проход: "Базель" – 1.71, проход: "Фиорентина" – 2.11).

Но вот что интересно: в ответной встрече букмекеры отдают серьезное предпочтение представителю Серии А: П1 – 4.31, Х – 4.01, П1 – 1.81. При этом самый вероятный счет, по их мнению, ничья 1:1 с кэфом 7.28.

Ко всему прочему, аналитики Olimpbet прогнозируют в Базеле "верховой" матч: Тот (2.5) М – 2.24, Б – 1.7. В общем, крайне интересно будет за ним понаблюдать.

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